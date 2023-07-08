Yeşil çay faydaları ile yazın da gözde içeceği

Düzenli olarak yeşil çay tüketmek, yağ yakımını hızlandırdığı için kilo kontrolüne yardımcı olur. Diyabet hastalarında kan glikoz seviyesini dengelemeye yardımcı olurken, sağlıklı bireylerde de hastalığa yakalanmayı önler. Yeşil çay kalp ve damar hastalıklarından korunmak için de oldukça değerlidir. Düzenli içildiğinde kandaki total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür. Zengin antioksidan içeriği ile de, hücrelerde hasar oluşumunu önleyerek göğüs, prostat ve kolorektal kanserler başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlar.

SOĞUK YEŞİL ÇAY TARİFİ:

Sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmeyen yeşil çay, günde 1-2 fincan içilebilir. Üstelik yeşil çayı soğuk hazırlayarak, sıcak yaz günleri için serinletici bir etki de sağlayabilirsiniz. Bunun için taze kaynamış suda 5 dakika kadar demlediğiniz yeşil çayı oda sıcaklığına gelince, buzdolabına kaldırıp birkaç saat bekletmeniz yeterli. Dilerseniz damak zevkinize göre limon dilimleri, buz ve taze nane yaprakları ile süsleyebilir, bal ile tatlandırabilirsiniz.