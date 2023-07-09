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Haberler Sağlık Potasyum eksikliği çok tehlikelidir

Potasyum eksikliği çok tehlikelidir

Potasyum eksikliği çok tehlikelidir
BİRÇOK insanın farkında olmadan yaşadığı potasyum eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Potasyum eksikliği en çok kaslarda kendisini hissettirir. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamaz ve vücutta sıvı dengesi sağlanamaz. Tansiyon da kontrol altında tutulamaz, böbrek taşı riski ve düşük kalsiyuma yol açar. Aşırı potasyum eksikliği felce kadar götürebilir. Her yaştan kişinin yaşına orantılı potasyum alması önerilmektedir. Kayısı, kuru üzüm, incir, hurma, muz, kivi, fındık, patates, somon, karpuz, kabak, kuru erik, pancar ve havuç potasyum açısından yüksek besin kaynaklarıdır.
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