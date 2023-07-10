Karpuzun faydası ikinci dilimde biter...

Yüzde 92'si sudan oluşan karpuz, içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengin olan bu meyve yağ, kolesterol ve sodyum içermez. Buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan, iki üçgen dilimden (kabuğuyla beraber 280 gram) fazla tüketilmemesi önemli. 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori değerinde. 20 gr şeker, 270 mg potasyum, 17 gr A vitamini, 21 gr C vitamini, 4 gr demir, 1 gr lif içeriyor. Faydalarına gelince: Kabızlığa iyi gelir. * Tansiyonu düzenler. * Cildi canlandırır. * Uyku kalitesini artırır. * Kas ağrılarını azaltır.