Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

Çok faydalı olan mürsafi, 'Commiphora' cinsi bir dizi küçük ve dikenli ağaç türünden elde edilen doğal bir sakız veya reçinedir. İşte mürsafinin bilinmeyenleri...
Çok faydalı olan mürsafi, 'Commiphora' cinsi bir dizi küçük ve dikenli ağaç türünden elde edilen doğal bir sakız veya reçinedir. İşte mürsafinin bilinmeyenleri...
KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜR
Mürsafi antiseptik özelliği sayesinde kış hastalıklarından korunmayı sağlar. Kışın düzenli olarak mürsafi tüketmek neredeyse enfeksiyonel hastalıklara yakalan riskini sıfıra indirebilir.
MİKROBİYAL BÜYÜMEYİ ENGELLİYOR
Mürsafi, mikropların çoğalmasına veya bağışıklık sisteminize bulaşmasına izin vermez. Ateş, gıda zehirlenmesi, öksürük ve soğuk algınlığı, kabakulak, kızamık, su çiçeği ve yaralarda mikrobik enfeksiyon nedeniyle oluşan birçok sorunun önlenmesi için kullanılabilir. Diğer antibiyotiklerin aksine, karaciğer zayıflaması veya sindirim bozukluğu gibi olumsuz yan etkileri de yoktur.
SİNİR SİSTEMİNİ UYARIR
Mürsafi kan dolaşımı, sindirim sistemi ve sinir sistemini etkiler. Kalbin pompalama hareketini ve safra kesesinin mideye salınmasını uyarır. Beyni ve sinir sistemini harekete geçirerek sizi aktif tutar.
ÖKSÜRÜĞÜ DİNDİRİR
Mürsafi, öksürük ve soğuk algınlığı için iyidir. Öksürük ve soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonlarla mücadele eder, burun tıkanıklığını hafifletir ve akciğerler ile solunum yollarındaki balgam birikimini azaltır.
BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIYOR
Mür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve aktive eder. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Kan dolaşımını harekete geçirir. Kan dolaşımını uyarır ve dokulara oksijenin uygun şekilde tedarik edilmesini sağlar.
MANTAR ENFEKSİYONLARINA KARŞI SAVAŞIR
Mürsafi, mantar ilacı olarak da işlev görür. Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için dahili ve harici olarak kullanılabilir.
GENEL SAĞLIĞI KORUR
Vücudun tüm organlarına seslenir ve erken yaşlanmaya karşı korur. Anti inflamatuar özelliğiyle ateş, viral enfeksiyon gibi çeşitli dokulardaki intihaplanmayı hafifletir. Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanan hazımsızlığı tedavi ederek dolaşım sistemini toksinlerden korur.
MÜRSAFİNİN KULLANIMI
Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.