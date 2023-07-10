Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

GENEL SAĞLIĞI KORUR

Vücudun tüm organlarına seslenir ve erken yaşlanmaya karşı korur. Anti inflamatuar özelliğiyle ateş, viral enfeksiyon gibi çeşitli dokulardaki intihaplanmayı hafifletir. Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanan hazımsızlığı tedavi ederek dolaşım sistemini toksinlerden korur.

MÜRSAFİNİN KULLANIMI

Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.