  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

Nadide bir reçine olan mür veya mürsafi, birçok ilaçta kullanılmakta. İsmini kimse pek bilmese de sağlığa olan faydalarıyla şaşırtan mürsafi nedir? Mürsafi ne işe yarar? Mürsafi nasıl kullanılır? İşte mürsafinin bilinmeyenleri...

Çok faydalı olan mürsafi, 'Commiphora' cinsi bir dizi küçük ve dikenli ağaç türünden elde edilen doğal bir sakız veya reçinedir. İşte mürsafinin bilinmeyenleri...

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜR

Mürsafi antiseptik özelliği sayesinde kış hastalıklarından korunmayı sağlar. Kışın düzenli olarak mürsafi tüketmek neredeyse enfeksiyonel hastalıklara yakalan riskini sıfıra indirebilir.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

MİKROBİYAL BÜYÜMEYİ ENGELLİYOR

Mürsafi, mikropların çoğalmasına veya bağışıklık sisteminize bulaşmasına izin vermez. Ateş, gıda zehirlenmesi, öksürük ve soğuk algınlığı, kabakulak, kızamık, su çiçeği ve yaralarda mikrobik enfeksiyon nedeniyle oluşan birçok sorunun önlenmesi için kullanılabilir. Diğer antibiyotiklerin aksine, karaciğer zayıflaması veya sindirim bozukluğu gibi olumsuz yan etkileri de yoktur.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

SİNİR SİSTEMİNİ UYARIR

Mürsafi kan dolaşımı, sindirim sistemi ve sinir sistemini etkiler. Kalbin pompalama hareketini ve safra kesesinin mideye salınmasını uyarır. Beyni ve sinir sistemini harekete geçirerek sizi aktif tutar.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

ÖKSÜRÜĞÜ DİNDİRİR

Mürsafi, öksürük ve soğuk algınlığı için iyidir. Öksürük ve soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonlarla mücadele eder, burun tıkanıklığını hafifletir ve akciğerler ile solunum yollarındaki balgam birikimini azaltır.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIYOR

Mür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve aktive eder. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Kan dolaşımını harekete geçirir. Kan dolaşımını uyarır ve dokulara oksijenin uygun şekilde tedarik edilmesini sağlar.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

MANTAR ENFEKSİYONLARINA KARŞI SAVAŞIR

Mürsafi, mantar ilacı olarak da işlev görür. Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için dahili ve harici olarak kullanılabilir.

Mürsafi nedir? Mürsafinin faydaları nelerdir?

GENEL SAĞLIĞI KORUR

Vücudun tüm organlarına seslenir ve erken yaşlanmaya karşı korur. Anti inflamatuar özelliğiyle ateş, viral enfeksiyon gibi çeşitli dokulardaki intihaplanmayı hafifletir. Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanan hazımsızlığı tedavi ederek dolaşım sistemini toksinlerden korur.

MÜRSAFİNİN KULLANIMI

Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA