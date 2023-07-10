Patates yiyerek zayıflamak mümkün!

Patates deyince herkesin aklına ilk gelen şey o nefis kızartması. Sevmeyeni hemen hemen yok gibi ama bir o kadar da kilo aldırıcı bir yiyecek. Oysa patates haşlanarak tüketildiğinde, faydaları daha çok görülen bir kök sebze. Ayrıca haşlanmış patatesi kurallarına uygun tüketerek kilo vermek de mümkün. 100 gram haşlanmış patates sadece 93 kalori içerirken, özellikle yeşil sebzeler ve limonla tüketildiğinde uzun süre de tok tutuyor.

3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN DİYET

- 1. GÜN: Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates, 1 adet haşlanmış yumurta, Öğlen yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt. Akşam yemeği: 4 yemek kaşığı yoğurt, 100 gram ızgara et, 1 haşlanmış patates.

- 2. GÜN: Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta. Öğlen yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 3 yemek kaşığı yoğurt. Akşam yemeği: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt, salata.

- 3. GÜN: Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta. Öğlen yemeği: 1 adet haşlanmış patates, sınırsız yeşil salata. Akşam yemeği: 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet haşlanmış patates.