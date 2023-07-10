Sıcaklarda meyve ve su tüketimini artırın

Artan hava sıcaklıkları birçok hastalığı da beraberinde getirirken, uzmanlar bu dönemde beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, yaz aylarında sebze-meyve tüketimine ağırlık verilmesini ve vücutta oluşan su kaybı nedeniyle günde 2-2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, 4 ana besin grubu olan et ürünleri, süt ürünleri, tahıl ürünleri ve sebze-meyveyi yeterli ve dengeli miktarda çeşitlilik sağlayarak tüketmenin yaz mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmenin anahtar noktalarından biri olduğunu söyledi.

UZUN AÇLIK TEHLİKELİ

Uzun süre açlığın metabolizmanın yavaş çalışmasına ve kişinin yorgun hissetmesine sebep olacağını belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, öğün saatlerinin kaçırılmamasını, 2 buçuk saatlik aralarla, 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenilmesi gerektiğini ifade etti.

KIZARTMALARDAN UZAK DURULMALI

Yaz aylarında aşırı yağlı, tuz içeriği yüksek kızartma, kavurma gibi yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Uz. Diyetisyen Ciğerli, bu yiyeceklerin yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişmiş yiyecekleri tüketmenin daha yararlı olduğunu belirtti.

DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLERE DİKKAT

Kalp ve damar hastalarının da özellikle yaz aylarında beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, bu kişilerin özellikle doymuş yağlardan ve kolesterolü yüksek yiyeceklerden uzak durmasının önemli olduğunu dile getirdi. Doymuş yağ oranı en yüksek yiyecek grubu ise şöyle:

1. Sert peynirler

2. Pizzalar

3. Hamur tatlıları

4. Derili kümes hayvanı etlerinin tamamı

5. Salam, sosis, pastırma ve sucuk gibi şarküteri ürünleri

6. Burgerler

7. Kırmızı etler

8. Kremalar