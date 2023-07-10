Zencefilli limonlu su ile form tutun

Uzmanlar, kilo vermek isteyenlere güne zencefilli limonlu bir bardak su ile başlamalarını öneriyor. Pratik olması açısından baş parmak büyüklüğünde taze zencefili küçük küçük doğrayıp robotta 3-4 limonun suyu ile karıştırdıktan sonra buz kalıplarında dondurabilir, suyunuza her sabah bir tanesini atabilirsiniz. Hem limon hem de zencefil, iltihaplanma karşıtı özelliklere sahiptir. Böylece, ikisi birlikte metabolizmayı hızlandıran ve daha fazla kalori yakılmasını sağlayan güçlü bir kombinasyon oluşturur. Bu da, daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.