D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor

DOÇ. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekti. Kalp hastalarının et ve yumurta yemesinin yasak olmadığını, günlük düzenli vitamin alımının kalp krizinden koruduğunun ve kalp krizi geçirmiş hastaların spor yapamayacağı yönündeki ifadelerin yanlış bilgi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Narin, "Kalp hastalarına proteinden zengin et ve yumurtayı yasaklamak kişiyi un ve şekerin oluşturduğu karbonhidrat ürünlerine yönlendirir ve özellikle kandaki yağ seviyelerinde artışa neden olabilir" dedi.

HAFTADA 2-3 YUMURTA

Bu grupta yer alan hastaların haftada 2-3 yumurta ve 1-2 porsiyon et tüketmelerini öneren Doç. Dr. Narin, "Özellikle antioksidan olarak gösterilen C ve E vitaminleriyle ilgili yapılan birçok araştırmada bu vitaminlerin kalp krizinden koruyucu etkisi gösterilememiştir" diye konuştu.

Yapılan çalışmalara göre kalp damar hastalıklarında en olumlu etkiyi D vitamininin verdiğini dile getiren Doç. Dr. Narin, "D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarında artış gösterilmiştir. Yeterli D vitamini için her gün 15 dakika güneşlenmek gerekir. Sol kolum uyuşuk, kalp krizi geçiriyor olabilirim değerlendirmesi hem yanlış hem ürkütücü. Toplumda sol kol uyuşukluğu kalp damar hastalığının temel belirtilerinden biri olarak gösterilir. Oysa sol kol uyuşukluğunun kalp krizi ve damar tıkanıklığını gösterme yüzdesi oldukça düşük. Kolda uyuşma sıklıkla; boyun fıtıkları, sinir sıkışmaları ya da kas hastalıkları sonucu gelişir. Kalp krizinin temel belirtisi ise göğüste ağrı, baskı sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir" ifadelerini kullandı.