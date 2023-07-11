Nanenin yararları nelerdir?

NANENİN ZARARLARI

Şifa deposu olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Bunların başında ilk olarak aşırı tüketildiği zaman boğazı ve burunu tahriş edebilir.

Diğer bir zararı ise saf mentol olarak kullanılan naneler zehirlidir ve asla dâhili olarak alınmaması gerekir.

Safra taşı sağlık sorunu olan kişilerin tüketirken dikkatli olması gerekir.

Reflü hastalığı olan kişilerin, nane çayı içmesi midede bulunan asidinin yemek borusuna geri akışını arttırır. Bu da durumun kötüleşmesine sorun açar.

Gebe olan kişilerin, bu durumlarında nane çayı tüketmeleri zararlıdır.

Küçük çocuklara nane çayı içirmeyin ve ciltlerine nane yağı sürmeyin.

Naneden gelen aromatik yağ ciddi solunum problemlerine neden olabilir.

Emziren annelerin nane çayı tüketmemeleri gerekir.

Herhangi bir sağlık sorunuz bulunuyorsa, nane kullanmadan önce doktorunuza danışınız.