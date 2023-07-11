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Haberler Sağlık Nanenin yararları nelerdir?

Nanenin yararları nelerdir?

Hoş kokusuyla dikkat çeken, mutfakların vazgeçilmezlerinden olan nanenin insan sağlığına birçok faydası olduğu biliyor muydunuz? Hem kozmetik alanında hem yemeklerde kullanılan nanenin faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Şifa deposu olan bu yeşil, güzel kokulu bitki saçlara, cilde, göze ve daha birçok faydası bulunduğu bilinmektedir. Diyet yapan kişiler tarafından özellikle de kadınların en çok sorduğu sorulardan biriside nane zayıflatır mı ve yeşil nane zayıflatır mı gibi sorular oldukça araştırılmaktadır. Nane metabolizmayı hızlandırır, sindirim sistemini düzenli bir şekilde çalıştırır ve yağ yakımını sağlar. Bu sayede diyet listenize nane çayını da ekleyebilirsiniz. Nanenin kalorisi ve besin değeri merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kuru nane ve nane limonun faydaları, nanenin cinselliğe etkisi işte detaylar.

Nanenin yararları nelerdir?

NANENİN FAYDALARI

Doğada yeşil renkte bulunan, güzel kokusu ve yemeklere verdiği lezzeti ile bilinen nanenin, yemeklere olan faydasından başka birde sağlığa faydası bulunmaktadır. Bunlardan ilki mevsimsel alerjilere iyi gelmektedir.

Damar tıkanıklığı sorununu önler

Hazımsızlık sorunu yaşayanların, hazımsızlığını gidermeye yardımcı olur.

Genellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve ateşe iyi geldiği için oldukça fazla tüketilir.

Solunum bozukluğu sorununu önler.

Mide bulantısına iyi gelir

Migren ağrısı gibi baş ağrılarını giderir

Ağız kokusunu giderir, nefesinizi açar.

Nanenin yararları nelerdir?

Cildi temizler.

Beyin fonksiyonlarının gelişimine katkısı vardır.

Romatizma sorunu olanların ağrısına iyi gelir.

Göz sağlığı için faydaları bulunmaktadır.

Tüylenme sorununu ile baş eder, istenmeyen tüylerinizden kurtulmanızı sağlar.

Nanenin yararları nelerdir?

NANENİN ZARARLARI

Şifa deposu olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Bunların başında ilk olarak aşırı tüketildiği zaman boğazı ve burunu tahriş edebilir.

Diğer bir zararı ise saf mentol olarak kullanılan naneler zehirlidir ve asla dâhili olarak alınmaması gerekir.

Safra taşı sağlık sorunu olan kişilerin tüketirken dikkatli olması gerekir.

Reflü hastalığı olan kişilerin, nane çayı içmesi midede bulunan asidinin yemek borusuna geri akışını arttırır. Bu da durumun kötüleşmesine sorun açar.

Gebe olan kişilerin, bu durumlarında nane çayı tüketmeleri zararlıdır.

Küçük çocuklara nane çayı içirmeyin ve ciltlerine nane yağı sürmeyin.

Naneden gelen aromatik yağ ciddi solunum problemlerine neden olabilir.

Emziren annelerin nane çayı tüketmemeleri gerekir.

Herhangi bir sağlık sorunuz bulunuyorsa, nane kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Nanenin yararları nelerdir?

NANENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kokusu ve yemeklere verdiği lezzetiyle bilinen nanenin kalorisi 100 gramı 41 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise, %22 karbonhidrat, %48 protein, %30 da yağ bulunmaktadır.

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