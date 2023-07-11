Yer fıstığı safra taşı oluşumunu engelliyor

YER fıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli protein ile doludur. Kalorileri oldukça yüksektir. Güçlü bileşenleri kalp sağlığını destekler ve diyabet tedavisine yardımcı olur. Yer fıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini etkileyen yararlı etkiler gösterir. Yapılan bir çalışmaya göre; her gün yaklaşık 28 gram yer fıstığı tüketen kadınların safra taşı oluşturma riskleri yüzde 25 oranında azaldığı görülmüştür. Ayrıca, spor yapan kişilerin de yer fıstığı tüketmesi öneriliyor.

SARIMSAĞI ÇİĞ TÜKETMEK ÇOK DAHA FAYDALI

SARIMSAĞIN nasıl tüketildiğinin önemli bir etki yarattığını belirten uzmanlar, "Sarımsak çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir" uyarılarında bulunuyorlar. Öte yandan, sarımsak bağışıklığı güçlendirirken, doğal bir antibiyotik rolü de üstleniyor.

ANEMİ SEMPTOMLARINI PATLICAN İLE DÜŞÜRÜN

PATLICANLARIN, güçlü kemikler oluşturmaya, anemi semptomlarını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olma becerisi de dahil olmak üzere, benzersiz bir sağlık yararları yelpazesine sahip olduğu bilinmektedir. Beslenmenizde yeterli miktarda demir alamamak sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Demir içeriği yüksek patlıcan gibi yiyecekler yemek, kansızlık gibi sağlık koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca, beyine daha fazla kan iletip sinirsel yolları gelişmeye teşvik ederek hafızayı güçlendir.