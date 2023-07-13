Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

Tuz insan vücudu açısından önemli bir besindir. Doğal yollarla gıdalardan insanın tuz ihtiyacı karşılanır. İhtiyaç giderilmediği zaman ise göl veya denizlerden elde edilen tuzlar tüketilir. Tuzun, yemek, deniz ve himalaya gibi çeşitleri bulunmaktadır.

HİMALAYA TUZU NEDİR?

Himalaya tuzu içerisinde 84 mineral barındıran gıda maddesidir. Himalaya tuzu, Pakistan'ın Pencap bölgesinden çıkarılır. Genellikle pembemsi bir rengi bulunur. Mineral açısından zengin olan himalaya tuzu yüksek basınç altında kalarak kristalleşir. Dünyada en katıksız tuz olarak bilinen himalaya tuzu iyot, sodyum, kalsiyum ve fosfor açısından çok güçlüdür.