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Haberler Sağlık Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

İçeriğinde yaklaşık 84 mineral bulunan, iyot, sodyum, kalsiyum ve fosfor açısından çok güçlü olan himalaya tuzu sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Peki himalaya tuzu ne işe yarar? Himalaya tuzu hangi hastalıklara iyi gelir? Himalaya tuzu nasıl kullanılır?

Tuz insan vücudu açısından önemli bir besindir. Doğal yollarla gıdalardan insanın tuz ihtiyacı karşılanır. İhtiyaç giderilmediği zaman ise göl veya denizlerden elde edilen tuzlar tüketilir. Tuzun, yemek, deniz ve himalaya gibi çeşitleri bulunmaktadır.

HİMALAYA TUZU NEDİR?

Himalaya tuzu içerisinde 84 mineral barındıran gıda maddesidir. Himalaya tuzu, Pakistan'ın Pencap bölgesinden çıkarılır. Genellikle pembemsi bir rengi bulunur. Mineral açısından zengin olan himalaya tuzu yüksek basınç altında kalarak kristalleşir. Dünyada en katıksız tuz olarak bilinen himalaya tuzu iyot, sodyum, kalsiyum ve fosfor açısından çok güçlüdür.

Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

HİMALAYA TUZU FAYDALARI NELERDİR?

Astım tedavisinde tercih edilir. Havayı dengeler ve öksürük krizlerini önler.

Stresi yok eder.

Böbreklerdeki asitlerin temizlenmesini sağlar.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki zararlı maddeleri atar.

Uykuyu düzene sokar. Himalaya tuzu lambası ile uykuya geçiş kolaylaşır.

Havadaki nemi dengeler ve bulunduğu yeri arındırır.

Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

İyot eksikliği guatr hastalığına neden olurdu. Düzenli tüketimi guatr riski de ortadan kaldırır.

Migren, kemik erimesi ve kireçlenmenin önüne geçer.

Tiroid bezlerinin düzenli çalışmasında etkilidir.

Burun tıkanıklığına iyi gelir. Sinüs yolunu açarak daha rahat nefes almayı sağlar. Sinüzit tedavisinde doğal çözümdür.

Ölçülü ve az kullandığında tansiyon ideal dengede kalır.

Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

HİMALAYA TUZU NASIL KULLANILIR?

Himalaya tuzunu, sofralarda kullanılabilir. Ancak keskin olduğu için kullanım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Tansiyon hastaları ve kronik hastalar doktor tavsiyesi ile kullanabilir.

Himalaya tuzu cilde iyi gelir. Bu yüzden himalaya tuzu içeren ürünler kullanılabilir.

Himalaya tuzu nedir, ne işe yarar?

Bacaklardaki ve kaslardaki uyuşmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bunun için banyoda himalaya tuzu ayak detoksu olarak uygulanabilir. Küvet suyuna tuz dökülerek ve en az 20 dakika suyun içinde bekletilmesi gerekir.

Himalaya tuzundan elde edilen lambalar migren ağrılarına iyi gelir. Serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Stres de alıcı özelliği vardır.

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