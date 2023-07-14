Siyah kuru üzüm neye iyi gelir? Siyah kuru üzümün faydaları nelerdir?

SİYAH KURU ÜZÜM FAYDALARI NELERDİR?



Siyah üzümün insan vücuduna bilinmeyen pek çok faydası vardır, şu şekildedir:

İçerisinde büyük miktarda bulunan demir, kansızlığı giderir.



Kan ilacı takviyeleri kadar etkili bu üzüm, kandaki demir depolarını doldurur.



Demir eksikliğine bağlı sorunları da ortadan kaldırmaktadır. Böylece kişiyi daha enerjik yapar, demir eksikliğinden kaynaklı yorgunluk ve halsizlik durumlarını ortadan kaldırır.



Siyah üzümü ara öğünlerde tüketmek, kanın zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olur.



Saç köklerini güçlendirir ve saçtaki problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.



Kemiklerin gelişmesine yardımcı olan siyah kuru üzüm, içerisinde bulunan kalsiyum sayesinde ileriki yaşlarda görülen kemik erimesi problemini önler.



Bağırsakları da çalıştıran bu sağlıklı besin, özelikle bağırsak parazitleri sorununu ortadan kaldırır.



Kuru üzüm karaciğeri de temizleyerek, karaciğerde biriken zehirli atıkların arınmasına yardımcı olur.



Cilt sağlığına da büyük fayda sağlayan siyah kuru üzüm cildin daha genç görünmesini sağlar.



Kalp sağlığına da büyük faydası vardır. Kuru üzüm, içerisinde bulunan potasyum, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.



