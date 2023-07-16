Yaz aylarında sağlıklı serinleyin

Temmuz'la beraber havalar iyice ısındı.

Bu sıcak günlerde bir an olsun serinlemek için herkesin eli soğuk içeceklere gitmeye başladı. Fakat burada atladığınız büyük bir sorun var. Bu "serinleten" içeceklerin çoğu gereksiz kalorilerle dolu!

Tatlı ve gazlı içecekler, meyve suları, alkollü içecekler gibi seçenekler yaz aylarında fark etmeden aldığınız kalorilerin ana kaynaklarından biridir. Bu hafta listeme tamamen uydum ama kilo veremedim ya da beslenmeme dikkat etmeme rağmen kilo alıyorum diyorsanız yedikleriniz kadar içtiklerinize de dikkat çekmek istiyorum.

GAZLI İÇECEKLER BAŞI ÇEKİYOR

Birçok kişi pratik ve kolay ulaşılabilir olması sebebiyle enerji ve susuzluk ihtiyacını karşılamak için gazlı içecekleri tercih ediyor.

Ne yazık ki bu içeceklerin yüksek miktarda şeker içeriği ise hep göz ardı ediliyor. 330 ml bir kutu gazlı içecek ortalama 10 küp şeker içeriyor ve bu da yaklaşık 140 kalori demek. Bu miktar aslında yapacağınız sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün kalorisine eş değerdir. Zero veya şekersiz ürünler ise şeker içermez ve kalorisiz olarak düşünülse de içerdikleri tatlandırıcılar sebebiyle düzenli tüketildiğinde sağlığa olumsuz etkileriyle karşımıza çıkıyor. Bu tür içeceklerin sıklıkla tercih edilmesi başta kilo alımı olmak üzere obezite ve diğer sağlık sorunları riskini artırabiliyor.

GİZLİ TEHLİKE

Marketlerde, büfelerde satılan en masum görülen meyve suları ve meyveli sütler sağlığına dikkat edenler tarafından gazlı içeceklere alternatif olarak sıklıkla tercih ediliyor.

Peki sizce meyve suları gerçekten faydalı mı?

Pek çok ticari meyve suyu ve meyveli sütün içerisinde sonradan eklenmiş şeker veya tatlandırıcı bulunduruyor. Bu eklenmiş şekerler içeceklere lezzet katsa da hem sağlığınızı olumsuz etkiliyor hem de gereksiz kalori alımına yol açıyor. 1 paket hazır meyve suyu 8 küp şeker demek. Peki ya taze meyve sularından faydalansak nasıl olur? Taze sıkılmış bile olsa meyve posasından ayrıldığı için lif içeriği düşer. Bu durum kan şekeri dalgalanmalarına ve çabuk acıkmaya sebep olur.

Bu yüzden meyveyi olabildiğince sıkmadan tüketmek sağlık için daha faydalıdır.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Kokteyl gibi içecekler, sosyal etkinliklerde serinlemek için sıklıkla tercih edilir. Ancak, alkollü içecekler yüksek miktarda kalori içerirler. Tüketilen içkinin alkol miktarı arttıkça alınan kalori de buna paralel olarak artar. Özellikle kokteyller ve alkollü içecek karışımları, içerdikleri alkole ek olarak yüksek miktarda şeker içerirler. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken gruplardan biridir. Aşırı alkol tüketimi, kilo alımı, karaciğer sorunları ve diğer sağlık komplikasyonlarına yol açabilir.

Peki yazın serinlemek ve sıvı ihtiyacımızı karşılamak için sağlıklı olan alternatifler nelerdir?

SERİNLİĞİN ANAHTARI: SU

Öncelikli olarak yüksek kalori içeren gazlı içecekler, meyve suları, meyveli sütler ve alkollü içecekleri mümkün olduğunca sınırlandırmalısınız. Atacağınız en güzel adım su tüketiminize öncelik vermeniz olacaktır.

Özellikle terlemeyle su kaybının arttığı bu dönemde mutlaka minimum 2.5-3 litre su içmeyi önemseyin. Susuzluğu başka içeceklerle geçirmeye çalışmayın. Su kalorisizdir ve vücudun doğal dengesi için gereklidir.

MUTLAKA ETİKET OKUYUN

Satın aldığınız içeceklerin etiketlerini mutlaka okuyun. İlave şeker, fruktoz-glukoz şurubu içerenlerden mümkün olduğunca uzak durmalısınız. İçeceklerin etiketlerinde, bir porsiyon için önerilen miktar belirtilir.

Farklı içeceklerdeki porsiyon boyutları değişebilir ve bu nedenle içeceğinizi ne kadar tükettiğinizi doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. İçeceklerin paket başına içerdikleri şeker yağ ve kalori miktarlarına dikkat ederek daha bilinçli seçimler yapabilirsiniz.

BİTKİ ÇAYLARINDAN FAYDALANIN

Bitki çayları yalnızca kışın içilir diyorsanız işte bu konuda yanılıyorsunuz. Kışın hastalıklardan korunmak için nasıl bitki çaylarından faydalanıyorsanız yazın da yararlı etkilerinin yanında hem de serinlemek için faydalanabilirsiniz. Hibiskus, yeşil çay, papatya, kuşburnu gibi çayları soğuttuktan sonra aromalandırmak için zencefil, tarçın, nane veya limon ekleyebilirsiniz.

EV YAPIMI SEÇENEKLERE YÖNELİN

Marketteki buzdolaplarında sayısızca soğuk seçenek var. Fakat etiket okumaya başladığınızda çoğunun içeriğinin çok da sağlıklı olmadığını fark edeceksiniz. Evinizde soğuk bitki çayları, buzlu naneli ayran, donmuş meyvelerle sade sodayı birleştirmek veya soğuk sebze suları gibi kolayca hazırlayabileceğiniz tariflerle hem serinleyip hem de kilonuzu koruyabilirsiniz. Herkese sağlıklı biz yaz mevsimi diliyorum.