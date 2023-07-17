Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

Şifa deposu olan mısır tanelerinde yüksek miktarda nişasta ile doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Ayrıca A vitamini ve sterolleri içermektedir. Mısır hakkında, mısır severler tarafından bazı sorular sorulmaktadır. Patlamış mısır ishal yapar mı ve haşlanmış mısır mideye dokunur mu gibi sorular merak edilmektedir. Mısırın faydası bulunduğu gibi zararı da vardır. Mısır çok fazla tüketilirse ishal sorunu oluşabilir. Mısırın sadece tanelerinin faydası bulunmamaktadır, birde mısırın püskülü ilaç olarak kullanılmaktadır. Mısır püskülünün içerdiği maddeler; Glikoz ve maltoz gibi şekerler, steroller, reçine, potasyum tuzları ve uçucu yağ bakımından oldukça zengindir. Mısırın kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Patlamış mısırın faydaları ve süt ve konserve mısırın faydası işte detaylar.