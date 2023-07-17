Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

MISIRIN ZARARLARI

Şifa deposu olan mısırın faydası olduğu gibi elbette ki zararları da bulunmaktadır. Vitamin kaynağı olan mısırda sindirilmeyen bazı proteinler, vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır.

Bu tane tane olan, şifalı besin kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir besin kaynağıdır.

Gereğinden fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Bunun sonucu bazı mide rahatsızlıklarınız olabilir.

Lif bakımından zengin olan bu besin, karın ağrısına sebep olabilir.