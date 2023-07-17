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Haberler Sağlık Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

Tam bir B vitamini deposu olan, her hali de oldukça lezzetli olan mısırın faydaları saymakla bitmiyor. Mısırda bol miktarda lif, mineral ve antioksidan bulunmakta. Peki mısırın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Mısırı kimler tüketmeli? İşte detaylar...

Şifa deposu olan mısır tanelerinde yüksek miktarda nişasta ile doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Ayrıca A vitamini ve sterolleri içermektedir. Mısır hakkında, mısır severler tarafından bazı sorular sorulmaktadır. Patlamış mısır ishal yapar mı ve haşlanmış mısır mideye dokunur mu gibi sorular merak edilmektedir. Mısırın faydası bulunduğu gibi zararı da vardır. Mısır çok fazla tüketilirse ishal sorunu oluşabilir. Mısırın sadece tanelerinin faydası bulunmamaktadır, birde mısırın püskülü ilaç olarak kullanılmaktadır. Mısır püskülünün içerdiği maddeler; Glikoz ve maltoz gibi şekerler, steroller, reçine, potasyum tuzları ve uçucu yağ bakımından oldukça zengindir. Mısırın kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Patlamış mısırın faydaları ve süt ve konserve mısırın faydası işte detaylar.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

MISIRIN FAYDALARI

Vitamin kaynağı olan bu şifalı besinin faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki ise, kan şekeri ve kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olmasıdır.

Kilo almak isteyen kişilerin, kilo almasına yardımcı olur.

Hemoroit sağlık sorunu olan kişilerin bu sorununa fayda sağlamaktadır.

Büyümeyi sağlar, gelişime yardımcı olur.

Çiğ mısırın faydaları arasında bir de görme bozukluğu riskini azaltmaktadır.

Anemi riskini azaltmaya fayda sağlar.

Enerji arttırır, sizleri dinç tutar.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

MISIRIN ZARARLARI

Şifa deposu olan mısırın faydası olduğu gibi elbette ki zararları da bulunmaktadır. Vitamin kaynağı olan mısırda sindirilmeyen bazı proteinler, vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır.

Bu tane tane olan, şifalı besin kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir besin kaynağıdır.

Gereğinden fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Bunun sonucu bazı mide rahatsızlıklarınız olabilir.

Lif bakımından zengin olan bu besin, karın ağrısına sebep olabilir.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

MISIRIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Ana vatanı Meksika ve Orta Amerika olan mısırın kalorisi ,100 gramı 96 kcal'dır. Besin değeri, %75 karbonhidrat, %13 protein, %13 yağ içermektedir.

HAŞLANMIŞ SÜT MISIRIN FAYDALARI

Zengin bir besin kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir

İçeriğinde bol miktarda bulunan lif kaynağı sayesinde sizi zinde tutar.

Doğal bir iltihap sökücüdür.

İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonları temizler.

Kansızlık problemine iyi gelir. Ayrıca süt mısırın zararları da faydası kadar bulunmaktadır. Aşırı tüketimde vücutta alerjik reaksiyonlar gösterilebilir. Bu yüzden aşırı tüketmemeye özen gösteriniz.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

PATLAMIŞ MISIRIN FAYDALARI

Kalp sağlığını güçlendirir ve korur

Kanser riskini azaltır.

Kan şekerini düzenler

Kilo vermeye yardımcı olur

Sindirim sisteminiz düzenler

Kolesterolü düşürür

Erken yaşlanmayı önler.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

HAŞLANMIŞ MISIRIN SUYUNUN FAYDALARI

Bir tencerede su ile kaynatılan mısır suyunun faydaları da kendisi kadar çoktur. Mısır suyu metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımı sağlar. Diyet yapan kadınlar için önerilmektedir.

Bir diğer faydası ise bağırsaklarda bulunan parazitleri temizlemeye yardımcıdır.

Mide rahatsızlığı problemi olan kişilerin, rahatsızlıklarını giderir.

Haşlanmış mısır suyu yemekleri lezzetli kılar.

Vitamin kaynağıdır

Çiçeklerinize mısır suyu ile beslediğiniz zaman çiçekleriniz canlanır ve gelişir.

Mısırın faydaları nelerdir? Mısır nelere iyi gelir?

KONSERVE MISIRIN FAYDALARI

Konserve mısırın çocuklar için faydaları da bulunmaktadır. İlk olarak ürünün faydası, çocuğa enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Günlük diyete katkısı vardır.

Konserve mısır ödem ve toksikozda oldukça etkili bir besindir.

Buna ek olarak, mısır bebeği taşıma süresine bakılmaksızın vücudun artan yorgunluğu ile başa çıkmaktadır.

Emziriyorsanız, ürün yavaş yavaş diyete sokulmalıdır. Sonuç olarak, mısır sütün kalitesini artırır.

Kalp ve koruyucu kılıf güçlendirilir.

Mısırdaki yüksek fosfor içeriği nedeniyle, vücut romatizma ve osteoporoz gelişimine direnebilir. Ayrıca, konserve ürün şişmeyi önler ve doğal metabolizmayı geliştirir.

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