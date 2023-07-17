Nioli yağının faydaları saymakla bitmiyor!

NİOLİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Nioli yağı, kan ve lenf dolaşımını uyararak eklemlerde ürik asit birikmesini önleyerek vücudun çeşitli bölgelerine sıcaklık getirir. Bu iki faktör birlikte romatizma, artrit ve guttan kurtulmaya yardımcı olur.



Bu yağın balgam söktürücü özelliği, akciğerlerde, bronşlarda, gırtlakta, yutakta, soluk borusunda ve burun yollarında sertleşmiş balgam veya nezle birikintilerini gevşeterek göğüsteki ağırlıktan, öksürük ve tıkanıklıklardan kurtulma sağlar.



Nioli yağı kanı bir dereceye kadar detoksifiye etmeye yardımcı olur, böylece ateşten daha hızlı kurtulmayı destekler.



Böcekleri öldürür (hamamböceği ve birkaç diğer çok inatçı kurtulan hariç) ve ayrıca onları uzak tutar. Bu etkiyi elde etmek ve bölgenizi böceklerden uzak tutmak için spreylerde ve buharlaştırıcılarda kullanılabilir.



Vücutta çalışan sistemler için uyarıcıdır. Nioli yağı, metabolik süreçleri uyarırken kan dolaşımını ve hormonların, enzimlerin ve diğer meyve sularının salgılanmasını uyarabilir. Bunlar sindirim, emilim ve atılımı içerir. Bu sayede büyümeyi uyarır ve bağışıklığı güçlendirir.