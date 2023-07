Yaprağını atmayın! Bakın ne işe yarıyor...

ENGİNARI SAKLAMAK İÇİN ALTIN ÖNERİLER



Enginar, her ne kadar ilkbahar-yaz döneminin sebzesi olsa da uygun saklama koşulları ile saklandığı takdirde her mevsimde tüketilebilir. Enginarı her mevsim tüketmek istiyorsanız en uzun süre tutabileceğiniz yer buzluk veya derin dondurucudur. Bunun için enginarları temizleyip ayıklayın ve kararmaması için limonlu suda bekletin. Ardından kaynamış tuzlu suyun içerisinde yaklaşık 2 dakika kadar bekletin. 2 dakika sonunda çıkarıp buzun içerisine koyun. Bu işlemler enginarın buzluktaki ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Buzda yaklaşık 1 dakika beklettiğiniz enginarları kurulayın. Hava almayacak poşet veya bir kaba yerleştirip buzluğa ya da derin dondurucuya koyun.



ENGİNAR YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ



Malzemeler:

200 ml (1 bardak sıcak su) 1 çay kaşığı kuru parçalı enginar yaprağı