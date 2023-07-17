Yaprağını atmayın! Bakın ne işe yarıyor...

SİNDİRİMİ DÜZENLER
Enginar yaprakları, diyet lifleri ve prebiyotik inülin açısından oldukça zengin bir besin olması nedeniyle bağırsak fonksiyonlarını düzenler.
Bunun yanı sıra yararlı bakterilerin beslenmesini sağlayarak bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olur.
KANSERE KARŞI KORUR
Enginar; quercetin, silimarin, gallik asit gibi çok çeşitli antioksidanlar içerir.
Bu özellikleri sayesinde düzenli tüketildiğinde vücudun kansere ve daha pek çok kronik hastalığa karşı korunmasına katkı sağladığı bilinir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Enginarın 100 gramında yaklaşık 50 kalori vardır ve karbonhidrat içeriği de oldukça düşüktür. Dolayısıyla kilo verme ve koruma, sağlıklı beslenme sürecinde diyetlerin önemli bir parçasıdır.
Ancak böbrek hastalığı olan kişiler, potasyum içeriği fazla olan ve vücuttan su atıcı etkisinin bulunan enginarı tüketirken dikkatli olmalıdır.