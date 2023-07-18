Beyazını solladı: Tam bir şifa deposu!

Sarımsağın doğal bir şifa deposu olduğu bilinen bir gerçek. Ama artık devir değişiyor ve hayatlarımıza yeni bir sarımsak daha giriyor: 'Siyah sarımsak' Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi?
Sarımsağın doğal bir şifa deposu olduğu bilinen bir gerçek. Ama artık devir değişiyor ve hayatlarımıza yeni bir sarımsak daha giriyor: 'Siyah sarımsak' Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi?
Siyah sarımsak içerisinde birçok vitamin ve mineral madde içerir. Siyah sarımsak yağı 17 tür amino asit içermesinin yanında, B vitamini de ihtiva eder. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve manganez gibi mineral maddeler de bulundurur.
Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. Özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir.
SİYAH SARIMSAK NE İŞE YARAR?
Siyah sarımsak kansere karşı daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.
Enfeksiyonlarla daha iyi savaşıyor Siyah sarımsak normal sarımsağın içerdiğinden daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenler içerir.
Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır.
Siyah sarımsak normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir.
Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur. Hücre yenileyicidir.
Siyah sarımsak kurutulmuş meyve tadına sahiptir. Daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır.
Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.
SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir.
Kansere karşı koruyucudur.
Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur.
Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur.
Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır.
Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir.
Hepatoprotektif etkilidir.
Diyabet semptomlarını iyileştirir.
Enfeksiyonları önler.
Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır.
Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır.
Sindirim ve dolaşımı arttırır.
Tansiyonu düzenlemeye yardım eder.
Doğal mide koruyucudur.
Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır.
Yaşlanmayı geciktirir.
Antialerjiktir.
Saç ve cilt sağlığını korur.
Yorgunluğu önler.