Kan şekerini düşürüyor! Bu besini demleyip tüketin

DİYABETE KARŞI SAVUNMA YAPAR



Dulavrat otu inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür.

ARTRİT'İ GELİŞTİRİR



Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde dulavratı otu kökü, artrit semptomlarını iyileştirme özelliğini içerir. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, dulavrat otu, eklem hastalığından muzdarip olan hastalara iyi gelmektedir.