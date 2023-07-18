Kan şekerini düşürüyor! Bu besini demleyip tüketin

Dulavrat otu kökü, hastalıklarla mücadele eden, antioksidanlar ile dolu doğal bir antibakteriyeldir. İşte dulavrat otu kökünün mucizevi faydaları...
Dulavrat otu kökü, hastalıklarla mücadele eden, antioksidanlar ile dolu doğal bir antibakteriyeldir. İşte dulavrat otu kökünün mucizevi faydaları...
KANI ARINDIRIR
Çalışmalar, dulavrat otunun detoksu ile organ sağlığını iyileştirebildiğini göstermektedir. Aynı zamanda cilt yüzeyine sağlıklı kan dolaşımını teşvik eder.
LENFATİK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİR
Dulavrat kökü, kanı temizleyerek ve lenfatik sistemin sağlığını iyileştirir. Ayrıca çeşitli hastalıklarla da mücadele eder.
DOĞAL DİÜRETİK OLARAK ÇALIŞIR
Dulavrat otu kökü, böbrekleri uyarmak ve detoksifikasyon indüklemek için doğal bir idrar söktürücü olarak çalışır. Vücudun aşırı su ve sodyumdan oluşan şişkinliğini önlemek için idrara çıkma işlemini destekler.
CİLDİ İYİLEŞTİRİR
Dulavrat otu kökü, akne egzama, sedef hastalığına iyi gelir. Enflamasyonu azaltmak ve tahriş olmuş cildi sakinleştirmek için vücudu dahili olarak soğutur.
BADEMCİK ENFEKSİYONU İLE SAVAŞIR
Dulavrat otu kökü, tonsillit için doğal bir çaredir. Enflamasyonu azaltmaya, ağrıyı hafifletmeye ve yara iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur.
DİYABETE KARŞI SAVUNMA YAPAR
Dulavrat otu inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür.
ARTRİT'İ GELİŞTİRİR
Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde dulavratı otu kökü, artrit semptomlarını iyileştirme özelliğini içerir. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmaya göre, dulavrat otu, eklem hastalığından muzdarip olan hastalara iyi gelmektedir.
KANSERLE MÜCADELE EDER
Dulavrat otu içerisinde arktiken içerir. Araştırmalar, arktikenin, insan akciğer kanseri hücrelerini, karaciğer kanseri hücrelerini ve mide kanseri hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.
BÜYÜMÜŞ DALAĞIN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR
Dulavratı otu, karaciğer sağlığını iyileştirirken dolaşıma teşvik eder ve iltihapla savaşarak genişleyen bir dalağı tedavi eder.