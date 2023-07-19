D vitamini almak için bronzlaşmaya gerek yok

D vitamini eksikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülüyor. Ancak bir yanda D vitamini sentezi için güneş ışınlarına ihtiyaç olduğu gerçeği, bir yanda güneşin zararlı ışınları konusundaki uyarılar insanları ikilemde bırakıyor. Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, "D vitamini sentezi için güneş ışınları şart. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği 11.00 - 15.00 arası günün en etkili saatleridir. Ancak güneş ışınlarının zararlı etkileriyle daha çok karşı karşıya kaldığımız bölüm de işte bu zaman aralığı" dedi.

MUTLAKA KREM KULLANILMALI

UZM. Dr. Özoğlu, yeterli D vitamini sağlamak için bronzlaşmaya gerek olmadığına dikkat çekerek, "Güneşte kalma süresi ne kadar uzarsa D vitamini üretimi o kadar düşer. 6 aydan küçük bebeklerde krem kullanılmasını önermiyoruz. Daha büyük çocuklarda isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Daha önce güneşle karşılaşmamış bebeklerde günlük 1-2 dakikayla başlayıp 10-15 dakika çıkmak uygun olur. Diğer saatlerde ise bebekler 30 dakikadan fazla güneşin altında tutmamalı" dedi.

EKSİKLİĞİ HASTALIĞA YOL AÇIYOR

UZM. Dr. Özoğlu, D vitamini eksikliğinin pek çok kemik hastalığına zemin hazırladığını söyledi ve ekledi: "D vitamini eksikliğinde kalın bağırsak, meme, prostat kanserine yakalanma riski artıyor."

KREMLER HEM UVA HEM DE UVB FİLTRESİ İÇERMELİ

KONTROLSÜZ güneş ışınları deride hızlı yaşlanmaya, kırışıklıklara ve deri kanserlerine yol açabiliyor. Uzm. Dr. Funda Koç Babayiğit, "Güneş kremi tercihinde hem UVA hem de UVB filtresi içermesine özen gösterilmeli. Gebelik durumunda ve çocuklarda daha çok mineral filtreli ürünler tercih edilmelidir" dedi.