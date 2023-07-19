Mucize meyve karadut

Karadut, tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yetişebilen bir meyve türüdür. Karadutun faydalarıyla ilgili bilgiler veren Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Karadut içeridiği multivitaminlerle bağışıklığı korur, hastalıkları karşı tam bir koruma kalkanı olur. Tip1-Tip2 Diyabeti yani halk dilinde şeker hastalığını önler . Besin değeri yüksekliği,lifli yapısı ve içerdiği Aminoasitler sebebiyle kan şekerini düzenler. Tip1 ve Tip 2 diyabeti önler. İçeriğinde Elajik Acid adı verilen mucizevi bir madde bulunmaktadır.

Bu madde antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklerine sahiptir. Çalışmalar, meme, yemek borusu, deri, kolon, prostat ve pankreasın kanser hücreleri üzerinde anti kanser aktivitesi olduğunu göstermiştir. Kanı temizler. Demir ve K1 vitamini açısından çok besleyici olduğundan kan hücrelerini korur ve yeni kan hücreleri oluşturur. Cilt pigmentlerini besler ve yeni cilt hücrelerinin çıkmasını hızlandırır. Ayrıca ağrı kesici özelliğe sahiptir" dedi.

ZONA HASTALIĞI OLANLAR BU BESİNLERDEN UZAKLAŞSIN

ZONA hastalığı son zamanlarda çok fazla kişide görülüyor. Eğer zona olduysanız arginin yüksek besinler tüketmeyin. Arginin, zona virüsünün çoğalmasına yardımcı olan bir amino asit olarak biliniyor.

ŞEKER TÜKETİLMEMELİ

ÇİKOLATA, fındık ve konserve ton balığı gibi besinler yüksek düzeyde arginin içerir. Şeker de vücuttaki patojenlere saldıran beyaz kan hücrelerini yavaşlatır. Genel bir kural olarak, yediğiniz işlenmiş gıda miktarını en aza indirerek rafine karbonhidratlardan uzak durmalısınız. Bunlara ek olarak doymuş yağlara ve alkole de kesinlikle ara vermelisiniz. Zona hastalığı aslında oldukça riskli bir hastalıktır ve farklı sebeplerden ortaya çıkabilir. A, C, E ve Çinko vitamini yüksek olan gıdalara öncelik vermelisiniz.

Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiren minerallerin de daha çabuk iyileşmenize yardımcı olabileceğini bilmelisiniz. Bunlara havuç, yumurta ve tatlı patates dahildir. C vitamini ise enfeksiyonla savaşmak için antikorlar oluşturmanıza yardımcı olabilir ve domateslerde bulunur. Ayçiçeği tohumları E vitamini ve çinko içerir. Bunları tüketin ve kısa sürede hastalığınızdan kurtulun.

ALZHEİMER HASTALARI DİKKATLİ BESLENMELİ

Alzheimer oldukça yaygın bir hastalıktır. Bir uzmana da danışarak, Alzheimer için iyi gelen gıdalar tüketilebilir. Alzheimer hastalığına iyi gelen gıdaların başında; yeşil çay, köri, limon, yaban Mersini, balık ve deniz ürünleri, avokado, badem, ıspanak, adaçayı, havuç suyu ve erik bulunuyor. Her birinin içerdiği vitaminler ve mineraller bu hastalığı geciktirecek etkideler. Özellikle yaban mersini hafızayı korumak açısından büyük öneme sahip.

EGZAMAYA BİTKİLER VE SABUNLAR İYİ GELİYOR

EGZAMASI olan kişiler sıklıkla kaşıntılarından ve kızarıklıklardan rahatsız olur. Bu durumda egzamaya iyi gelen sabunları ve bitkiler tercih edilebilir. Uzmana danışarak, aloe vera, salatalık, papatya, zerdeçal, meyan kökü, sarı kantaron,kullanılabilir.

Egzamaya iyi gelen bitkisel sabunlar ise; bıttım, papatya, kakao, zeytinyapı, kefir, Hindistan cevizi ve katran sabunudur. Her birinin faydası önemlidir ve egzamayı kısa sürede geçirebilir.