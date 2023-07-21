Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?

MUŞMULANIN FAYDALARI

Oldukça vitamin bakımından yoğun olan bu meyvenin faydaları ise şunlardır:

Sıvı oranı yüksek olduğu için kışın su eksikliği yaşayan kişiler için birebir bir meyvedir.



Çeşitli yollarla oluşan böbrek ve safra taşlarının atılmasında önemli rol oynar.



Melovin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde sayesinde sinir sisteminde zarar uğramış hücrelerin sayısını azaltarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.



Yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Bu sayede kemik gelişiminde ve ileri yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçilmiş olur.



Vücutta oluşan bazı iltihapların atılmasına da yardım etmektedir. Özellikle bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemiş olur.



Kan dolaşımına da olumlu etki göstermektedir. Beyine giden damarlardaki oksijen miktarını arttırarak daha sağlıklı düşünmenizi sağlamaktadır.



Ayrıca östrojen gibi hormonların görevini yaprak rahim duvarını kalınlaştırır ve hamile kalma şansını arttırmış olur.



