Sıvı tüketiminin önemi ve faydaları

Günlük tüketmemiz gereken sıvı miktarını önemsememiz gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Kumsal Kurucu, sıvı tüketimi konusunda faydalı olacak 9 maddeyi de şöyle açıkladı:

Sabah uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçaladıktan sonra 1 su bardağı su içerek güne başlayın.

Susamasanız dahi yudum yudum su için. Gün içerisinde küçük de olsa yanınızda cam bir su şişesi taşıyın ve gün boyunca tekrar tekrar doldurun.

Akıllı telefonunuzdan veya saatinize su içmek için hatırlatıcılar ekleyin. İş yerinde her saat bir bardak su içmek sizi daha dinç tutacak, algı seviyenizi artıracaktır.

Çay/kahve tüketimini sınırlandırın ve sağ elinizi kullanıyorsanız sağ tarafınızda gözünüzün önünde mutlaka su şişeniz olsun. Salatalık, kereviz, kabak, karpuz, çilek, karnabahar, marul gibi su içeriği yüksek olan besinleri tüketin.

Şekerli içecekler yerine su oranı yüksek olan taze meyve veya sebze tüketimini artırarak vücudunuzun elektrolit dengesini sağlamasına yardımcı olun.

Soda yerine sade maden suyu tüketin. Maden suyu harika bir mineral kaynağı ancak etiket okumalı ve sodyum oranı düşük olanı tercih etmelisiniz.

Elektrolit dengesi ve su tüketimini artırmak için en güzel tercihlerden biri ayran-maden suyu veya kefirmaden suyu karışımıdır. Buzlu, fesleğenli veya naneli denemenizi öneririm. Eğer canınız tatlı istiyorsa içerisine 1 porsiyon meyve ekleyerek de tüketebilirsiniz.