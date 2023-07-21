Yaralara karşı bal ile sirke

Yapılan araştırmalara göre bal ve sirke karışımı inatçı yara enfeksiyonlarının tedavisi için umut vaat ediyor. Uzmanlar başta yaralar olmak üzere çoğu sağlık sorununa iyi geldiğini belirtti. Bal ve sirke yapmak için ihtiyacınız olanlar; 1 bardak ılık su, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı bal. Malzemeleri topladıktan sonra 1 bardak ılık suyun içerisine sirke ve balı karıştırın. Hazırladığınız bu kürü günde 3 öğün yemeklerden 25-30 dakika önce aç karnına yavaşça için. Düzenli kullanımda iyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara, eklem ağrılarına, mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir.