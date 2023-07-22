Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

Demir eksikliğinin belirtileri hakkında okumadan önce vücutta demir ihtiyacının hangi dönemlerde ve ne şekilde arttığını bilmekte fayda vardır. Örnek olarak kişinin aldığı demir miktarı aslında normal bir insana göre yeterlidir fakat içinde bulunduğu dönem ve şartlar dolayısıyla alınan demir miktarı ihtiyacı karşılamayabilir ve bir demir eksikliği belirtisine yol açabilir.

Kadınlarda gebelik dönemlerinde, emzirme ve doğum yapma dönemlerinde demir ihtiyacı oldukça artmaktadır. Aynı zamanda her insanın büyüme çağında ve ergenlik döneminde normal zamanda olduğundan daha fazla demire ihtiyacı olur.

Yetersiz beslenme ve demir içeriği yoğun olan besinleri tüketmeme veya tüketememe durumları insanlarda demir eksikliğinin oluşmasındaki başlıca nedenler olarak sıralanabilir. Peki sadece bunlar mı? hayır. Demir eksikliğinin aşağıda belirtildiği gibi başka nedenleri de vardır ve demir eksikliği olan bir kişinin özellikle bu durumlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Adet kanamalarının normalde olduğundan daha şiddetli gerçekleşmesi



Aşırı hareket veya egzersiz sonucunda idrar ve ter yoluyla vücuttaki demirin azalması



Mide ülseri gibi hastalıklar, hemoroid ve kaza gibi sebepler dolayısıyla aşırı derecede kan kaybının olması ve demirin bu yolla vücuttan atılıyor olması.

Yukarıdakiler ek olarak aşağıda belirtilen maddeler de yine aynı şekilde demir eksikliğine yol açan bazı haller arasındadır.