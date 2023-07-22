Ianua Spa’da kendinizi yeniden keşfedin

BODRİUM Otel bünyesinde hizmet veren Ianua SPA, 'kendinizi keşfedin' sloganıyla sağlık ve güzellik hizmetlerini tek çatı altında sunuyor. Bodrium Otel & Spa Genel Müdürü Yiğit Girgin, "Hem otel misafirlerine hem de Bodrum'a yönelik bir SPA oluşturmak istedik. Bir buluşma noktası olması amacıyla farklı hizmetleri tek çatı altında sunuyoruz. Ianua SPA bünyesinde masaj, hamam, buhar odası, sauna ve fitness bulunmakla beraber, tüm masözlerimiz de Uzak Doğu'dan geliyor. Ianua SPA merkezinde fitness eğitmeni Onur Yıldırım ile birlikte daha sağlıklı ve doğru beslenme konusunda da misafirlerimize sağlıklı bir yaşam, wellbeing ve detox gibi konularda da destek veriyoruz.