Doğal güneş kalkanı besinler

Yaz aylarında güneşten kendinizi çok iyi korumalısınız.

Çünkü güneşten gelen zararlı UV (ultraviyole) ışınlar cildimiz için potansiyel risk oluşturmaktadır.

Güneşe korumasız bir şekilde fazla maruz kalmak güneş yanıkları, erken yaşlanma hatta cilt kanserine bile sebep olabilmektedir. Bu nedenle yüksek SPF içeren güneş koruyucu ürünleri düzenli uygulamak önemlidir. Aynı zamanda güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00 arası) mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Yaz aylarında güneşten korunmak için güneş kremi ve diğer cilt koruyucuları kullanmanın yanı sıra, beslenmeniz de cildinizin güneş hasarına karşı dayanıklılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Araştırmalar belirli yiyecekleri tüketmenin cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

YAZIN GÖZDESİ: KARPUZ

Domates kırmızı rengini veren bir antioksidan olan likopen içermesiyle bilinir. Ancak karpuz çok daha iyi bir likopen kaynağıdır. Likopen güneşin ultraviyole ışınlarının ciltte oluşturduğu serbest radikallerin etkisini azaltmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, güneş ışınları ve diğer çevresel faktörlerden dolayı oluşabilir ve ciltte oksidatif stresin artmasına neden olurlar. Oksidatif stres, cilt hücrelerinin hasar görmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Likopen serbest radikallerle savaşarak cildimizi korur. Yapılan bir araştırmaya göre, likopen güneşten gelen hem UVA hem de UVB radyasyonuna karşı koruyucu bulunmuştur. Faydalı etkileri sebebiyle likopenden zengin karpuza yaz sofralarınızda yer verebilirsiniz.

OMEGA-3 MUCİZESİ: BALIK

Vücudumuz omega-3 yağ asitlerini üretemez, bu yüzden onları besinlerden almamız çok önemlidir. Omega-3 'ün en zengin kaynakları somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklardır.

Yağlı tohumlardan ceviz, chia tohumu ve keten tohumu da omega-3 esansiyel yağ asitlerini içerir. Omega-3 hem cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur hem iltihabı azaltır hem de cildin elastikiyetini artırır. Bu sayede güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Cilt üzerine olan bu olumlu etkileri nedeniyle Omega- 3'ten zengin besinleri yaz aylarında da mutlaka diyetinize eklemeyi unutmayın.

BETA KAROTEN DEYİNCE: HAVUÇ

Havuç, beta karoten açısından zengin bir sebzedir.

Vücutta A vitamini olarak metabolize edilen beta-karoten, cilt sağlığı için önemli bir besin maddesidir.

Araştırmalar, beta karoten de dahil olmak üzere antioksidanların cilt sağlığını ve görünümünü korumaya yardımcı olabileceğini, cildi güneşten gelen UV ışınlarına karşı koruyabileceğini göstermiştir.

2007 tarihli bir meta-analiz, beta karotenin 10 haftalık düzenli takviyeden sonra doğal güneş koruması sağladığını bulmuştur. Beta karotenden zengin havuç, acı biber, kırmızı biber, sarı biber ve tatlı patatesi diyetinize eklemek sizi güneşten korumada destekleyecektir.

ÇAYDAN DAHA FAZLASI: YEŞİL ÇAY

2010 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, yeşil çay tüketen farelerde UV ışığının neden olduğu cilt kanserinin daha az oluştuğunu buldu.

Yeşil çayın bu koruyucu etkisi Epigallokateşin Gallat(EGCG) olarak bilinen bir flavanolden gelmektedir. Yeşil çay üzerinde yapılan başka bir hayvan araştırması, yeşil çayın UVA ışığından kaynaklanan cilt hasarını azalttığını ve cilt kolajeninin azalmasına karşı koruduğunu buldu. Demleyip soğuttuğunuz yeşil çayı nane yaprakları ve sevdiğiniz bir meyveyle süsleyerek yaz aylarında da keyifle tüketebilirsiniz.

C VİTAMİNİ DEPOSU: ÇİLEK

C vitamini antioksidan etkileriyle güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi koruyan bir kalkan görevi görmektedir.

Güneş ışınları ciltteki kolajeni azaltabilir ve erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. C vitamini, kolajen sentezini teşvik ederek cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumaya yardımcı olur. 1 porsiyon yani ortalama 10-12 orta boy çilek günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaktadır. Yaz aylarında C vitamininden zengin çilek, böğürtlen, limon, kivi ve yeşil biberi gibi besinleri diyetinize ekleyerek bu güçlü antioksidandan daha fazla faydalanabilirsiniz.

Yaz aylarında bu besinlerden tüketmek güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kaldığınızda cildinizi destekleyerek daha sağlıklı bir cilt görünümüne yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra sıcaklarda artan su kaybıyla beraber cildinizi nemli tutmak için yeterli su içmeyi atlamamak da önemlidir. Ancak unutmayın ki en etkili koruma için güneş kremi kullanmalısınız ve dışarıdayken gölge alanlarda kalmaya dikkat etmelisiniz.

Güneşli günlerin tadını çıkarırken cildinizi içten desteklemeyi ihmal etmeyin.

ANANAS YİYEREK HASTALIKLA SAVAŞIN

BESİN değeri yüksek olan bu meyveyi çok seveceksiniz.

Ananas, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi rahatsızlık riskinizi azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır. Hastalıklarla savaşan bu antioksidanlar oldukça faydalı.

Ayrıca sindirim sistemini de destekliyor. Bu sebeple ananas tüketirken vücudunuz için de büyük faydalar sağlayabileceksiniz.

GREYFURT İLE KALBİ KORUYUN

GREYFURT ile C vitamini eksikliğinizi hemen tamamlayabilirsiniz. Kan şekerinizi dengeleyen bu meyve aynı zamanda kilo almak isteyenler için de faydalı. Uzun süre tok kalmanızı sağlar. En önemli faydalarından biri ise kalbi koruması ve felç riskine karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirmesi.

ARMUT, KANSERE KORUYUCU DESTEK

DÜŞÜK kalori değeri değeri, potasyum, folat, niasin ile A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra, antioksidan özelliği bulunan, karotenoid gibi bitkisel bileşikler içeren armut kabuğu lif bakımından zengindir ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Tok tutma özelliği sayesinde diyete yardımcı olur ve aynı zamanda kan basıncı üzerinde düzenleyici etkileri vardır.