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Haberler Sağlık Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

Türk mutfağında oldukça kullanılan, değişik tadı ve keskin kokusuyla bilinen baharatlardan karanfil, birçok hastalığa şifadır. Karanfil çayı da sağlık sorunları için sıkça tüketilen çaylardan. Peki karanfil çayı hangi hastalığa iyi gelir? Karanfil çayının faydaları nelerdir?

Baharat çaylarından en bilinen karanfil çayıdır. Karanfilin ana vatanı Afrika ve Uzak Doğu olmasına rağmen şu anda tüm dünyada hem yemeklerde hem tatlılar da hem de kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle şifa bulmak isteyenler ise bu mucizevi baharatın çayını tüketmeyi tercih eder. Peki karanfil çayı yararları nelerdir?

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

KARANFİL ÇAYININ FAYDALARI

Karanfil çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından hemen hemen her gün TV'lerde kişilere aktarılmaktadır. Faydası saymakla bitmeyen, sağlık dostu bu şifalı baharatın çayının faydaları ise şunlardır:

Karanfil çayı sinüs enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Sindirime iyi gelir. Bağırsak sisteminin daha hızlı ve iyi çalışmasına yardımcı olur. İltihap ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

Karanfil çayı iltihap önleyici özelliği ile yüksek ateşin düşmesine yardımcı olur. Alternatif tıpta da sıkça kullanılan bir yöntemdir.

İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

Bağırsak parazitlerinin oluşumunu engeller. Var olan parazit ve mantarların geçmesini sağlar.

Eklemlerde oluşan kireçlenmeye iyi gelir.

Kilo vermede etkili bir çaydır.

Cilt sağlığına iyi gelir. Cilt lekeleri ve kırışıklıkların azalmasını sağlar.

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

KARANFİL ÇAYI ZARARLARI

Her doğal baharat ve bitkinin faydası olduğu kadar zararı da olabilir. Doğal baharat çaylarında alerjen etkilerinin dışında tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Karanfil alerjisi olmayan kişiler önerilen miktarda çayı tükettiklerinde faydalarını görecektir. Ancak fazla tüketenlerde hızlı kilo kaybı, nefes almada güçlük çekme, sindirim problemleri ve ateşle birlikte titreme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kas ağrıları da karanfil çayının fazla tüketimi sonrasında ortaya çıkacak zararlar arasında yer alır.

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

KARANFİL ÇAYI DİŞ İÇİN FAYDALARI

Karanfil baharatının içerisinde anestezik ve antiseptikler bulunur. Bu yüzden ağız ve diş sağlığında da karanfilin faydaları merak edilmektedir. Karanfilin içindeki eugenol maddesi dişlerde ya da diş etlerinde meydana gelen bakterileri ortadan kaldırır. Karanfil çayı faydaları ağız kokusu sıkıntısı çekenler için de doğal yöntemlerden biridir. Karanfil çayı içilerek ağız içinde kokuya neden olan bakterilerin yok olmasını sağlayabilir, ağız kokusu oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

KARANFİL ÇAYI FAYDALARI CİNSELLİK

Kişiler cinsel gücü arttırıcı doğal yöntemleri geçmişten bu yana kullanmaya devam etmektedir. Karanfil çayının da cinselliğe faydaları merak edilmektedir. Karanfil afrodizyak etkili bir baharattır. Afrodizyağın sağladığı etki ile karanfil çayı tüketmek cinsel gücü arttırır. Bunun yanı sıra sperm kalitesinin de yükselmesini sağlar.

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