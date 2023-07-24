Karanfil çayının faydaları neler? Karanfil çayı neye iyi gelir?

KARANFİL ÇAYININ FAYDALARI

Karanfil çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından hemen hemen her gün TV'lerde kişilere aktarılmaktadır. Faydası saymakla bitmeyen, sağlık dostu bu şifalı baharatın çayının faydaları ise şunlardır:

Karanfil çayı sinüs enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.



Sindirime iyi gelir. Bağırsak sisteminin daha hızlı ve iyi çalışmasına yardımcı olur. İltihap ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.



Karanfil çayı iltihap önleyici özelliği ile yüksek ateşin düşmesine yardımcı olur. Alternatif tıpta da sıkça kullanılan bir yöntemdir.



İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.



