Yazın ödem attıran içeceği

Yaz günlerinde hem ödem atmak hem de enerji kazanmak için kendinize bir takım destekler hazırlayabilirsiniz. Örneğin; sabah kalktığınızda eğer kahvaltınızı geç yapacaksanız öncelikle kereviz sapı, salatalık, limon, su ve az soda karışımı ile hazırladığınız içeceğinizi içebilir daha sonra hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bu içecek, hem ödem atmaya hem de halsizliği gidermeye yardımcı olacaktır. Haftanın 2-3 günü tüketebilirsiniz. Yaz aylarında tuzlu yiyecekler ödemi artıracağı için ara öğünlerde kendi sıktığınız ve şeker eklemediğiniz ananas ya da vişne suyunu da içebilirsiniz. Bu içecekler de size enerji verecek ve ödem atmanıza destek olacaktır.