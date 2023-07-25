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Stresinizi azaltan aromaterapi yağları

Stresinizi azaltan aromaterapi yağları
Ağrı kesici ve stres azaltma amacıyla kullanılan aromaterapi yağları son zamanlarda fazlasıyla tercih ediliyor. Bu yağların başında; reyhan, gül, bergamot, karanfil, yasemin ve lavanta geliyor. Aromaterapi yağları çok fazla rahatsızlığa çözüm olarak kullanılıyor, cilt problemlerini azaltıyor, psikolojik davranışları da olumlu yönde ilerletiyor. Bunların yanı sıra sinir sistemini rahatlatıyor, ruhsal sakinlik sağlıyor. Kas ve eklem ağrılarınızı hafifleten bu yağları mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede faydalarını göreceksiniz.
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