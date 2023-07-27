Bebeklerin sağlığı için klima temizliği şart

Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Bunaltıcı sıcaklarda evinde ve kapalı ortamlarda rahat zaman geçirmek isteyenler tek çareyi klima kullanmada buluyor. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın da klima bakımının ihmale gelmemesi gerektiğini söyleyerek, "Birçok bakteri hava yolu ile bebeklerin zatürre olmalarına sebebiyet verir. Klima temizliğini ihmal etmeyin" ifadesini kullandı.

SABİT ODA SICAKLIĞI

Alışveriş merkezlerinden araçlara kadar her ortamda kullanılan klima aynı zamanda hastalıklara da sebep olabiliyor. Bakterilerin hava yolu ile bebeklere zarar verip, zatürreye yol açabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, "Klimanın çocuğunuza direkt üflemesini önleyin. Bunun için klimanın başlığını yukarı doğru çevirin. Ara sıra bebeğin burun ucu veya kollarından üşüyüp üşümediğini kontrol edin. 'Soğuk oldu kapatalım, sıcak oldu klimayı açalım' diyerek aç kapa yapmayın. Çocuğunuz terleyip üşüyeceği için hemen hasta olur" diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, çocuklu ve bebekli evlerde oda sıcaklıklarının sabit tutulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NEM YÜZDE 50 OLMALI

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Gündüzleri oda sıcaklığı 20-24 derece arasında olmalı, geceleri ise 1 derece düşürülmeli. Yenidoğan döneminde 22-24 derece ideal. Prematüre bebeklerin cilt altı yağ dokusu yeteri kadar gelişmemiş olduğundan vücut ısılarını koruma refleksi tam olarak gelişmez. Bu nedenle prematüre bebeklerin oda sıcaklığının zamanında doğan bebeklere kıyasla 1-2 derece yüksek olması gerekir. İdeal nem oranı yüzde 50'dir. Nem oranının yüzde 65'ten fazla veya yüzde 35'ten az olmamasına dikkat edilmelidir."