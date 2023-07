KURU KAYISI KAÇ KALORİDİR?

Diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen ve oldukça sağlıklı atıştırmalıkların içerisinde yer alan kuru kayısı, neredeyse her lezzetle beraber tüketilebilmektedir. Bununla beraber, kuru kayısı tüketen pek çok kişi, kuru kayısının kalorisini merak etmektedir. Çok az kaloriye sahip olan kuru kayısının her diyet programında ve her sağlıklı öğünde tüketilmesinin önerilmesi hiç tesadüf değildir. 1 tane yani yaklaşık olarak 10 gram kuru kayısının 26 kalori olduğunu belirtmek önemlidir. Kilo vermek isteyenler, sağlığı açısından sağlıklı atıştırmalık tüketenlerin gönül rahatlığıyla tüketeceği kuru kayısının, kalori açısından oldukça düşük olduğunu belirtmek önemli olacaktır. Ancak buna rağmen, gereğinden fazla kuru kayısı tüketmemek gerekir.