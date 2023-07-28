Ferahlatan yaz salatalarını deneyin

BU yaz sıcaklarında ferahlamak istediğinizde hafif bir şeyler yiyebilirsiniz. Bunun en iyi çözümü de yaz salatalarını denemek. Bu salatalar diyet yapanlar için ideal oluyor. Eğer bütün proteinlerinizi, vitaminlerinizi almak istiyorsanız kesinlikle en rahat yapabileceğiniz şey, salatalardır. Yoğurtlu kabak salatasını deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bulgur gerçekten de salataya başka bir tat katıyor. İç baklalı yaz salatası yapmak isterseniz de baklaları küçük dilimler halinde hazırlayın ve salatanız için pişirin.