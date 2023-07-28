  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Ferahlatan yaz salatalarını deneyin

Ferahlatan yaz salatalarını deneyin

Ferahlatan yaz salatalarını deneyin
BU yaz sıcaklarında ferahlamak istediğinizde hafif bir şeyler yiyebilirsiniz. Bunun en iyi çözümü de yaz salatalarını denemek. Bu salatalar diyet yapanlar için ideal oluyor. Eğer bütün proteinlerinizi, vitaminlerinizi almak istiyorsanız kesinlikle en rahat yapabileceğiniz şey, salatalardır. Yoğurtlu kabak salatasını deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bulgur gerçekten de salataya başka bir tat katıyor. İç baklalı yaz salatası yapmak isterseniz de baklaları küçük dilimler halinde hazırlayın ve salatanız için pişirin.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA