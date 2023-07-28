Havuç ile hafızayı güçlendirin

HAVUÇ salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılıyor, düzenli tüketimde de faydalarını gösteriyor. Bunun yanı sıra unutkanlığa karşı kullanımı da oldukça yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı önlem amaçlı tercih ediliyor. Göz sağlığına da iyi geldiği bilinen havuç çok farklı şekillerde tüketilebiliyor. İster suyunu için ister salatalara ekleyin isterseniz haşlayarak tüketin, faydalarını göreceksiniz. Bunların yanı sıra lifli bir yapısı vardır, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine engel olur.