  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Havuç ile hafızayı güçlendirin

Havuç ile hafızayı güçlendirin

Havuç ile hafızayı güçlendirin
HAVUÇ salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılıyor, düzenli tüketimde de faydalarını gösteriyor. Bunun yanı sıra unutkanlığa karşı kullanımı da oldukça yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı önlem amaçlı tercih ediliyor. Göz sağlığına da iyi geldiği bilinen havuç çok farklı şekillerde tüketilebiliyor. İster suyunu için ister salatalara ekleyin isterseniz haşlayarak tüketin, faydalarını göreceksiniz. Bunların yanı sıra lifli bir yapısı vardır, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine engel olur.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA