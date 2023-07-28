“Sandviç kuşağına” TÜBİTAK’tan destek

EGE Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Önder Erol'un yürütücüsü olduğu "Değişen Demografik Yapıda Sandviç Kuşağı Kadınlarının Ambivalans Deneyimleri ve Düzeylerinin Çözümlenmesi: İzmir Örneği" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A çerçevesinde desteklenecek.

Yapılan anketler sonrası aynı anda yaşlısına, çocuğuna ve torununa bakım vermesi nedeniyle 'sandviç kuşağı' nitelemesine uygun olan kadınların X kuşağı kadınları içinde yüzde 80 yaygınlığa ulaştığı görüldü. Bu proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Önder Erol, "İki kuşak arasında kalanlar, 'sandviç kuşağı' olarak tanımlanıyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "Kabul alan projeleri ile toplumsal bir meseleye ışık tutan Doç. Dr. Pelin Önder Erol hocamız ve ekibini tebrik ediyorum"şeklinde konuştu.