Aşırı sıcaklar obezite hastalarını daha fazla etkiliyor

KÜRESEL ısınmanın etkilerinin özellikle son yıllarda ciddi şekilde hissedilmeye başlanmasının ardından son günlerde aşırı sıcaklar rekor üzerine rekor kırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Sipahi aşırı sıcak havaların, obezite hastalarını daha fazla etkilediğini belirterek obezitenin kontrol altına alınması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyledi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

Aşırı sıcakların, terleme nedeniyle kısa sürede fazla sıvı kaybına sebep olmasından dolayı özellikle dolaşım sistemini etkilediğini kaydeden Doç. Dr. Mesut Sipahi, " Bu nedenle aşırı sıcak havalar kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklıkları bulunan hastaları çok daha fazla etkilemektedir. Ani ölümlere sebep olabilecek ani kalp durması, kalp krizi gibi durumlara yol açabilmektedir. Vücut ısısının ortam sıcaklığına bağlı yükselmesi de dolaşım ve sinir sistemini bozmaktadır. Baş dönmesi, dengesizlik, bayılma, tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Yatkınlığı bulunan hastalarda beyin felci riskini de arttırmaktadır. Besin alımını da bozduğundan dolayı diyabet hastalığı bulunan, insülin direnci olan hastalarda da ani kan şeker düşüklüğü ya da aşırı yükselmesi gibi kan şekeri dengesizliklerine sebep olmaktadır. Hiperglisemik koma riskini de ciddi şekilde artırmaktadır" diye konuştu.

OBEZİTE KONTROL ALTINA ALINMALI

"Tüm bu rahatsızlıkların temelinde çağımızın vebası olarak tarif edilen obezite hastalığı sıkı birliktelik göstermektedir" diyen Doç. Dr. Mesut Sipahi, " Obezite bilindiği üzere kalp rahatsızlıklarına damar tıkanıklıklarına, diyabet ve kan şekeri düzensizliklerine, karaciğer yağlanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aşırı sıcaklar kilolu insanları çok daha fazla etkilemektedir. Obezite, hem fiziksel hem sosyal hem de psikolojik durum değişikliklerine adaptasyonumuzu engelleyen ciddi bir hastalıktır. Aşırı kilo ve obezite tedavisi profesyonel ekiplerce başarılı şekilde uygulanmaktadır. Gerekli hastalarda obezite ameliyatları, mide balonu ve mide botoksu uygulamaları başarı ile uygulanan yöntemlerimizdendir. Tedaviye erken başlanması daha basit ve uygun yöntemlerle çok daha kısa sürede başarıya sebep olmaktadır. Ertelenmesi ve ihmal edilmesi tedavi riskini ve maliyetini arttırabilmekte, tedavi süresini uzatabilmektedir" şeklinde konuştu.

BOL SIVI TÜKETMEYE ÇALIŞIN

Doç. Dr. Mesut Sipahi aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca serin yerde kalınmasını, bol sıvı tüketilmesini, kullanılan ilaçların düzenli şekilde kullanılmasına özen gösterilmesini, sıcaklarda egzersiz yapılmasından kaçınılmasını, hazmedilmesi kolay tuzsuz ve az kalorili besinler tüketilmesini yönünde tavsiyelerde bulundu.