Bacaklarda ani ağrı ve şişliğe dikkat

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güneş bacaklarda oluşabilecek ani ağrı ve şişliklerin Tromboflebit ( Bir kan pıhtısının neden olduğu bir bacak damarının iltihaplanması) olabileceğini belirterek " Bu durum tedavi edilmezse akciğer damarlarında pıhtılaşmaya neden olabileceğinden hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir" dedi.

HIZLI TEDAVİ EDİLMELİDİR

Yüzeysel tromboflebitin, genellikle varisli damarlar ile ilişkili olan yüzeysel damarların iltihaplanması durumu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tevfik Güneş, " Bu durumun komplikasyon riski azdır ancak derin damarlarda kan pıhtılarına neden olan daha ciddi bir sorun olan derin tromboflebite yol açabileceğinden göz ardı edilmemelidir. Pıhtı bir pulmoner arteri tıkarsa bu tıkanıklık kalp ve akciğerler için ciddi sonuçlar doğurur ve hatta ölüme neden olabilir" diye konuştu.

BU BELİRTİLER ÇOK ÖNEMLİ

Düz bir bacakla ayağınızı esnettiğinizde baldır ağrısı oluşmasının bu hastalığın olası bir belirtisi olabileceğine dikkatleri çeken Doç. Dr. Tevfik Güneş, "Diğer belirti ve semptomları; ateş, ağrı, o bölgede hassasiyet, şişlik, kızarıklık, etkilenen damar boyunca sertlik ve koyu kahverengi renk değişimi görülebilir. Aynı zamanda tedavi edilmemiş varis pakeleri de en sık rastlanılan komplikasyonlarındandır. Daha nadir olmakla birlikte, koldaki bir damarda da flebit oluşabilir. Hastanın hayatını tehdit eden durumlara kadar ilerleyebildiği gibi, günlük yaşam konforunu da ciddi oranda düşüren ve enfeksiyonun eklenmesiyle işgücü kaybı da yaratan bir durumdur" şeklinde konuştu.

RİSK OLUŞTURAN FAKTÖRLER

Tromboflebite sebep olabilecek durumlar hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Güneş, " Varisli damarlar, damarda yaralanma olması, uzun süre oturmak veya hareketsiz kalmak (örneğin, yaralıysanız veya hastanedeyseniz), kalıtsal bir kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, doğum kontrolü (östrojen) veya hormon tedavisi, kan damarlarını çok fazla gererek kanın pıhtılaşmasına ve kanın birikmesine sebebiyet vererek tromboflebite neden olabilir" diye konuştu.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastanın muayenesi ve anlattıklarının genellikle tanı için yeterli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tevfik Güneş, " Ancak hastalığın sadece yüzeydeki varislerde mi yoksa derindeki derin toplardamarlara ilerleyip ilerlemediğini ve hastadaki toplardamar yapısı, yetersizlik varsa düzeyi ve bundan sonraki tedavi planlaması için doppler ultrasonografi yapılmasında fayda vardır. Eğer varis zemininde flebit oluşmuş ise hastanın bir an önce rahatlaması için flebitli damarların ve varise neden olan damarın çıkartılması yani varis ameliyatı yapılabilir Öte yandan da bacaklarında varisleri olan hastanın çorap kullanmaması, pıhtı riskinin yüksek olduğu durumlara maruz kalması (uzun yolculuk, hareketsizlik gibi durumlarda) flebit gelişimine neden olabilir. Böyle durumlarda örneğin varisli hastaların uzun yolculuklarda ve hastane yatışlarında varis çorabı yada kanı sulandırıcı ilaç kullanması flebiti engelleyebilir" dedi.