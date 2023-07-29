Bezelyenin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

BAZI KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Yeşil bezelye yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif fermantasyonunun bir ürünü olan propionatın sıçanlarda kan kolesterol düzeylerini düşürdüğü bulunmuştur. Kolesterol seviyelerini yönetmek, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.
Düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL'nin fazlalığı vücuda zararlıdır. Arterleri tıkar ve kalp hastalığına yol açabilir. Yüksek kolesterol diyetinde domuzlar üzerinde yapılan çalışmalarda, bezelye toplam plazma seviyelerini ve LDL kolesterolü düşürebilir. Yeşil bezelye içindeki çözünür lif de kalp hastalığı riskini azaltabilir.
Kronik inflamasyon ve oksidatif stres kansere yol açabilir. Yeşil bezelyenin güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri oksidatif hasarla savaşabilir ve kanser riskini azaltabilir. Bu antioksidanlar serbest radikallere bağlanır ve vücut üzerindeki kötü etkilerini azaltır.
BEZELYENİN ZARARLARI
Yeşil Bezelye Yan Etkileri
Yeşil bezelye bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce daima bir doktora danışın.
Yeşil bezelye, besin emilimini engelleyebilecek fitik asit ve lektinler gibi anti-besinleri içerir. Bu anti-besin maddeleri sindirim sorunlarına da neden olabilir.
Bezelye içindeki fitik asit, demir ve çinko gibi minerallerin emilimini engelleyebilir. Bu nihayetinde beslenme eksikliklerine yol açabilir.
Taze bezelye içinde bulunan lektinler, bağışıklık sisteminin ve bağırsaktaki bakteri popülasyonunun hassas dengesini bozabilir.
Bununla birlikte, ıslatma, fermantasyon veya bezelye bu antinutrientleri potansiyel olarak azaltabilir. Ayrıca, bezelye porsiyon boyutunun azaltılması yan etki riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
BEZELYENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
1/2 fincan (170 gram) bezelye bir porsiyon aşağıdaki besinleri içermektedir:
RDI: Günlük Tavsiye Edilen Tüketim Miktarı
Kalori: 62
Karbonhidrat: 11 gram
Lif: 4 gram
Protein: 4 gram
A Vitamini: RDI'nın %34'ü
K Vitamini: RDI'nın %24'ü
C Vitamini: RDI'nın %13'ü
Tiamin: RDI'nın %15'i
Folat: RDI'nin %12'si
Manganez: RDI'nın %11'i
Demir: RDI'nın %7'si
Fosfor: RDI'nın %6'sı