Bezelyenin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

SİNDİRİME İYİ GELEBİLİR

Bezelye, sindirim sürecinde faydalı olabilecek prebiyotik şeker ve lif içerir. Bezelye içindeki galaktoz oligosakkaritlerin kalın bağırsaktaki sindirime yardımcı olduğu bulunmuştur.

Prebiyotik şekerler sindirim sırasında probiyotik bakteriler için yem haline gelir. Bu, iyi bakterilerin bu şekerleri kullanmasına ve bunları vücudumuza faydalı ürünlere dönüştürmesine yardımcı olur.

Bezelye içinde bulunan diyet lifi, sindirim işlevini geliştirmeye yardımcı olur. Lif, yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca hareketine yardımcı olur. Bu, toksik maddelerin uygun sindirimi ve ortadan kaldırılması için gereklidir.

Bezelye ayrıca antimikrobiyal etkilere sahiptir. Filizlenmiş bezelye fenolik özleri, ülsere neden olan bakteriler olan Helicobacter pylori'nin büyümesini inhibe etti. Diyete yeşil bezelye dahil etmek genel gastrointestinal fonksiyonu iyileştirebilir.