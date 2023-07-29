Duymer ile kulak çınlamasına son

Duymer İşitme Cihazları Merkezi Genel Müdürü Av. Salih Baz, Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak çınlaması baskılama özelliği bulunan Amerikan malı Starkey İşitme Cihazlarının Türkiye tek yetkili distribütörü olarak hastaların hizmetine sunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET

25 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Av. Salih Baz, "Şu anda Türkiye genelinde 100 şube ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Duymer olarak şimdiye kadar Danimarka ve Almanya'nın seçkin markaları olan İnterton ve Audifon markalarını hastalarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerikan Malı Starkey İşitme Cihazlarını Türkiye'ye getirdik. Duymer olarak İnterton, Audifon ve Starkey Markalarının Türkiye tek yetkili ditribütörü olarak nano teknolojiye ve ileri teknojiye sahip işitme cihazlarını dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber tüm hastalarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

DAHA İYİ DUY DAHA İYİ YAŞA

"İşitme, sağlığınızın ve mutluluğunuzun anahtarıdır" diyen Av. Salih Baz, "Daha iyi duy. Daha iyi yaşa anlayışı ile tüm hizmet kalite standartlarımızı teknolojinin getirdiği yeniliklerle paralel olarak geliştirdik. Türkiye'de ISO 9001 kalite belgesine sahip olan en büyük perakende zinciriyiz. Bu sayede Türkiye'nin neredesinde bulunursa bulunsun her hastamız aynı kalite standartlarına sahip hizmet alıp hayata tekrardan bağlanabiliyor. Alman akredite firmalarınca yapılan tüm testlerden başarıyla geçerek kalitemiz tescillendi" dedi.

KULAK ÇINLAMASINDA DOĞRU ADRES

Kulak çınlaması işitme kayıplı bireylerin yaşadığı sorunlardan biridir. Duymer İşitme Cihazları Merkezi Genel Müdürü Av. Salih Baz, "Bu alanda uzman odyologlarımızın titiz çalışmaları sonucu hastalarımıza önerilen doğru işitme cihazları sayesinde çınlama sorunlarının sona erdiğini gözlemliyor ve bir çok hastamızda harika sonuçlar elde edebiliyoruz" dedi. Kulak çınlamasının hastalarda herhangi bir psikolojik sorunları olmamasına rağmen dışarıda olmayan sesleri duyma algısı yarattığını belirten Av. Salih Baz, "Hastaların kulaklarındaki çınlamalar hafif ve yüksek şiddetle olabilmektedir. Geceleri ve sessiz ortamlarda hafif şiddette çınlamalar duyabilmektedir" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

KULAK çınlamasının kişinin sadece kendisinin duyduğu tıslama, vızıltı, ıslık, uğultu veya çınlama sesi olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Çoğu kişide kulak çınlaması endişeyi de beraberinde getirir. Bu çınlamalar uyku düzenini de bozar ve bu da günlük yaşamı olumsuz etkiler. Unutulmamalıdır ki kulak çınlaması bir işitme kaybı değildir. Ancak işitme kaybına dikkat çekilmesi gerektiğini gösteren önemli bir semptomdur. Kulak çınlamasında oluşan belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle iyi sonuçlar kişiye özel olarak oluşturulan tedaviyle mümkündür. Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nde uzman odyologlarımız sizlere uygun tedaviyi hazırlar ve size en uygun işitme cihazını önerirler" dedi.

STARKEY İşitme Cihazları'nın hastaya rahatlama sağladığı klinik olarak kanıtlanmış patentli teknolojisi olan Multiflex Tinnitus Teknolojisi, markaya ait tüm işitme cihazlarına entegre edilmiş bir ses terapisidir. Diğer tüm tinnitus (kulak çınlaması) baskılayan işitme cihazlarından farklı olarak, hastaya kendi tinnitusunu en doğru ve en özel şekilde tarifleme olanağı sağlayıp baskılayıcı frekansı kendi belirleme olanağı sağlar. En rahatsız edici tonlardaki Tinnitusa bile müdahale etme gücü kanıtlanmış Multiflex Tinnitus Teknolojisi, hastaya özel bir uyum sağlayıp hastanın odağını tinnitustan tamamen uzaklaştırır.

AMACIMIZ MUTLU ETMEK

DUYMER İşitme Cihazları Merkezi Genel Müdürü Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarının lider firmalarından biri olarak amacımız kulak çınlaması da dahil olmak üzere işitme zorluğu çeken kişilere doğru işitme cihazını önerip yaşam kalitesini yükseltmektir. Doğru işitme cihazı modelinin kullanılması kulak çınlamasının etkilerini azaltarak, tamamen kaybolmasına neden olabilmektedir" dedi.