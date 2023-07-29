Genital estetikte amaç yaşam kalitesini artırmak

Genital estetik uygulamalarının genellikle estetik görünümü iyileştirmek, doğum sonrası değişiklikleri düzeltmek veya diğer kişisel nedenlerle yapıldığını kaydeden Özel İzmir Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Başer, "Genital estetik operasyonlar, sadece estetik kaygılardan dolayı değil, sağlık sorunlarını düzeltmek amacıyla da yapılabilir. Bu tür cerrahi işlemlerin amacı, bireyin yaşam kalitesini artırmak ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktır" dedi.

Genital estetik uygulamalarının, estetik nedenlerle genital bölgede yapılan cerrahi veya cerrahi olmayan prosedürleri ifade ettiğini söyleyen Doç. Dr. Emre Başer sık yapılan uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi: Labioplasti: Labia minora (iç dudaklar) veya labia majora (dış dudaklar) bölgesindeki fazla doku veya sarkıklığı düzeltmek için yapılan bir cerrahi prosedürdür.Vajinoplasti: Vajina duvarlarını sıkılaştırmak veya daraltmak amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Genellikle doğum sonrası vajinal gevşeme sorunları için tercih edilir.Vajinal dolgu enjeksiyonları: Hyalüronik asit veya diğer dolgu maddeleri kullanılarak vajinal doku dolgusu yapılmasıdır. Vajinal sıkılığı artırabilir ve bazı kadınlar cinsel ilişki sırasında daha fazla tatmin yaşadıklarını belirtir.

DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ

Genital estetik uygulamalarının tartışmalı olabileceğini ve tıbbi riskleri beraberinde getirebileceğini söyleyen Doç. Dr. Emre Başer, " Sağlık açısından riskleri ve faydaları değerlendirmeden önce, uzman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Ayrıca, toplumda idealize edilen vücut imajı ve güzellik standartları konusundaki endişeler nedeniyle, bu tür estetik uygulamaların psikolojik etkileri de dikkate alınmalıdır" dedi.

KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA

"Genital estetik operasyonların yapılma yaşı konusunda net bir genel kural yoktur, çünkü her bireyin ihtiyaçları ve durumu farklıdır" diyen Doç. Dr. Başer, " Operasyon için uygun yaş, bireyin fiziksel ve psikolojik olgunluğu, cinsel gelişimi, cinsel sağlık sorunları ve cerrahi müdahaleye ihtiyacı ile ilgili bir dizi faktöre bağlıdır. Genel kabul genital estetik operasyonları için en uygun yaşın 18 yaş ve üstü olduğu yönündedir.18 yaş ve üstü gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerinin neredeyse tamamlandığı kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda daha erken yaşlarda da cerrahi müdahale düşünülebilir" şeklinde konuştu.