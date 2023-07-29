Kepçe kulak tedavisinde yeni yöntemler

EKOL Hastanesi'nden Opr. Dr. Murat Samet Ateş işitme organı kulağın yaşam kalitesi, iş hayatı ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Kulak şekli, doğuştan var olan ya da sonradan ortaya çıkan nedenler sonucu bozulabilir, hem fiziksel hem de psikolojik problemlere yol açabilir" dedi.

Kepçe kulak deformitesinin kulaklarda sık rastlanan şekil bozukluklarından biri olduğunu belirten Opr. Dr. Ateş tedavisi için uygulanan tek yöntemin, kulak kıvrımları yoksa, kıvrımları oluşturarak kulağa olması gerektiği şekilde geriye doğru yatırıcı girişim uygulamak olduğunu kaydetti. Kepçe kulak tedavisinde 5-6 yaşların en uygun zaman olduğunu belirten Ateş, "Aksi takdirde çocuk arkadaşları arasında akran zorbalığına maruz kalabilir. Ancak tedavi her yaşta yapılabilir" dedi.

Op. Dr. Murat Samet Ateş, kepçe kulak düzeltme için uygulanan yöntemlerden bir tanesinin, ameliyat sayılmayacak kadar küçük bir girişim olan iple kepçe kulak estetiği yöntemi olduğunu kaydetti.