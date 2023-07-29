Kuru erik neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

İçeriğinde bulunan yüksek demir nedeni ile saçların cansız ve kuru gözükmesini engeller, saçları güçlendirir.



Lifli bir yapıya sahip olması ve antioksidan içermesi nedeni ile bağırsak dostu bir besindir. Bağırsakları temizler ve sindirim problemlerini ortadan kaldırır.



Kuru eriğin besin değeri oldukça yüksektir. İçeriğinde bulunan K vitamini, potasyum, demir ve pek çok vitamin, mineraller ile güzel bir ara öğündür. Bu özellikleri ile kuru erik oldukça enerji veren bir yiyecek olarak karşımıza çıkar.

