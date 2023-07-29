Kuru erik neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

KURU ERİK KABIZLIK İÇİN NASIL KULLANILIR?
Kuru erik içeriğinde bulunan yüksek lif oranı ile bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak kabızlığa iyi gelir. Kuru erik kabızlık için şu şekilde tüketilebilir:
2 adet kuru kayısı ve 3 adet kuru erik güzel bir şekilde yıkanır.
Temizlenen erikler 400 ml suyun içerisine alınır ve üzeri kapatılarak 1 gece suyun içerisinde oda sıcaklığında bekletilir.
Sabah aç karına hem eriklerin konduğu su içilir hem de içerisinde bulunan kuru meyveler yenir. Bu yöntem kabızlığın giderilmesine en çok yardımcı olan kürlerden bir tanesidir.