Lenf ödem hastalığında lenf drenaj tedavisi

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Fizyoterapist Berrin Akaevren fizik tedavi ünitesinin 18 hasta kapasiteli, 3 rehabilitasyon salonunda bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, üç fizyoterapist ve üç fizik tedavi teknikeri ile hizmet verdiğini söyledi.

Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon ve pediatrik rehabilitasyon başta olmak üzere meme kanseri cerrahisine bağlı olarak gelişen lenf ödem hastalarını da tedavi edebildiklerini söyleyen Fizyoterapist Berrin Akaevren, " Onkolojik tedavileri sonrasında komplikasyon olarak gelişen kol şişmesi durumunda ağrıya sahip olan hasta grubu tedavi imkanı çok fazla bulamıyorlar. Tedavi hakkı kısıtlı hastalardır. Ünitemizde bu hastalarında tedavi olanağı bulunmaktadır. Meme kanseri cerrahisi sonrası kemoterapi ya da radyoterapi görülmesi, hastalarda fazla yüklenme, ağırlık taşıma, çeşitli zorlanmalara bağlı oluşan lenf drenajında sıvının atılmaması sonucu kol şişer. Bu istenmeyen durumdur. Ancak çözümsüz değildir. Bu erken dönemde kadın hastalarımızın, prostat cerrahisi sonrası erkek hastalarımızın başına gelebilir. Sağlıklı yönlendirmelerle bu durum tedavi edilerek başarılı sonuçlar alınabilmektedir" diye konuştu.