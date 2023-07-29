Onkoloji hastalarında diş tedavisine dikkat

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bengü Erden Şahin kanser hastalarının çene kemiklerinde oluşabilecek sorunların İZTU Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma merkezinde multidisipliner olarak başarı ile tedavi edildiğini söyledi.

ÇEŞİTLİ NEDENLERİ VAR

Onkoloji hastalarında kanserin kemiğe yayılmasını durdurmak amacıyla kullanılan ilaçların, çene kemiklerinin metabolizmasında yarattığı değişiklikler sonucu çene kemiklerinde belirli alanlarda canlılığını kaybetmesine sebep olabildiğini belirten Bengü Erden Şahin "Bu durum kullanılan ilaca bağlı olarak bazen kendiliğinden gelişebiliyor, bazen de yapılan dental tedavilerden sonra oluşabiliyor. Hastalarda iyileşmeyen yaralar oluşabiliyor, diş çekim yeri uzun süre kapanmıyor ve enfeksiyon gelişiyor." diye konuştu.

DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ

Bu tür ilaçları kullanan hastaların kontrolsüz dental tedavi yaptırmaması ve kullandığı ilaçlar ile hastalığı hakkında mutlaka diş hekimini bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Bengü Erden Şahin, "Bu hastalar dental tedavi yaptırmadan önce diş hekimleri ile onkoloji doktorları iletişim halinde olmalı, gerekirse ve mümkünse ilaca ara verilerek, enfeksiyon kontrol altına alınmaya çalışılmalı ve sonra ağız içindeki durum tedavi edilmeye başlanmalı. Özellikle yeni kanser tanısı alan hastalarda onkolojik tedaviye başlanmadan önce dental tedavilerin tamamlanmasını olası enfeksiyon kaynağı dişlerin tedavi edilmesini öneriyoruz" dedi.

AĞRI İLE BAŞLAR

Diğer branştaki meslektaşlarımızla multidisipliner olarak cerrahi planlanabildiğini söyleyen Bengü Erden Şahin, "Örneğin KBB uzmanı hekimler ile beraber operasyonlara girebiliyoruz. Hastanın hem sinüs cerrahisi hem çene kemikleri ile ilgili problemleri aynı anda genel anestezi altında tedavi edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Kanser hastası olup kemiğe kanserin yayılması durumunda hastaların mutlaka donanımlı bir ağız ve diş sağlığı merkezine başvurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Bengü Erden Şahin "Bu iş çok küçük ağrı ile başlayabiliyor. Hastalar ağrının asıl kaynağını bulamayabiliyor, çenede oluşan nekroz diş ağrısı ile karışabiliyor. Bu durumda tomografi gibi ileri görüntüleme tetkikleri ile durumu teşhis etmeye çalışıyoruz. Başta hemen ameliyat önermiyoruz, bazen uzun dönem takip edip durumu kontrol altına alabiliyoruz. Kontrol altına alamadığımız durumda ameliyat ile çene kemiğinin sorunlu bölgesini çıkarmamız gerekiyor. Bunun dışında zaten hiçbir sıkıntısı olmayanların da altı ayda bir kontrol yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.