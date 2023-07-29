Sıcaklar KOAH ve astım hastalarını olumsuz etkiliyor

ava şartları kronik akciğer hastalığı olanların sağlık durumunu olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yaz sıcaklarının en yoğun hissedildiği bugünlerde, Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kronik akciğer hastalıkları olanlar için önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Işık, "Vücudumuz normal ısı dengesini korumak için her zaman çalışıyor ancak sıcak havaya ve neme maruz kalındığında serinlemek için fazladan efor gerekiyor. KOAH hastaları halihazırdaki enerjilerinin çoğunu nefes alabilmek için kullandıklarından, sıcak havalarda vücudun soğumaya çalışması yüzünden nefes darlığı şikayetinde artış yaşayabiliyorlar. Astım hastalarının da tedbir alması şart. Sıcaklarda havanın durgunlaşması kirletici partiküllerin hapsolmasına yol açarak astım hastalarının ataklarını tetikleyebiliyor. Ayrıca başın güneşten korunması da önemli. Sıcaklarda dışarıya çıkılması gerekiyorsa vücut ısısını çok yükseltmemek adına açık renkli, cilde nefes aldıran ve vücudu sıkmayan kıyafetler tercih edilmeli" dedi. Uzm. Dr. Işık çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden de uzak durulması gerektiğini ve onların su kaybına sebep olduğunu belirtti.