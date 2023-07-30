Leke ve benlere dikkat etmelisiniz

Doktorlar, yüzde çıkan benlerin ve lekelerin kesinlikle uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlar, "Ölümcül oranı yüksek bir hastalık olup, bu tür işlemlerin katiyen merdiven altı yapılmasını önermiyoruz. Ülkemizde bu kozmetik işlemleri, merdiven altı yapılmaktadır. İşin eğitimini görmemiş ve sırf ticari kaygılardan ötürü, insanların benleri iyi mi kötümü veya uygulama sonrası cilt altında bunun kalıntıları kaldı mı kalmadı mı hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar tarafından yapılmasını önermiyoruz" dedi.