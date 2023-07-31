Kemik sağlığı için kefir, incir, domates

Sağlıklı beslenme genel vücut sağlığı için önemli olduğu kadar kemik sağlığını korumak açısından da önem taşır. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, özellikle kadınlarda çok sık olarak görülen kemik erimesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kemik sağlığı açısından faydalı olan ve belirli ölçüde tüketilmesi gereken besinler, süt, yoğurt, yumurta, kefir, balık, ıspanak, muz, kırmızı biber, portakal, domates, soya fasulyesi, incir, mercimek, mantar, maydanoz olarak sıralanıyor. OP. Dr. Alperen Korucu, "Kemik sağlığı için faydalı olan besinler kadar zararlı olan besinlerde vardır. Öncelikle aşırı kahve tüketimi, sigara kullanmak, aşırı tuz tüketimi, aşırı asitli içeceklerin tüketimi kemiklere çok zarar verir. Bunların dışında hareketsiz yaşam ve güneş ışığından faydalanmamak kemik sağlığı açısından olumsuzluklara neden olabilir" dedi.