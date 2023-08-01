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Haberler Sağlık Aspir yağı midenizi korusun

Aspir yağı midenizi korusun

Aspir yağı midenizi korusun
Romatizma ağrılarının hafifletilmesinde yardımcı olan aspir yağının çok fazla faydası var. Bu faydalarına bakacak olursak; sindirim problemlerinin ortadan kaldırılmasını sağlar, kan şekerini ve kolesterolü düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki fazla yağın enerjiye dönüşmesini sağlayarak kilo vermeyi hızlandırır, özellikle göğüs kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterir, yaşlanma belirtilerini azaltır ve kas sistemini korur. Yaz aylarında da bronzlaştırıcı yağ olarak etki sağlar.
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