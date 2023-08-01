Defne yağı ne işe yarar?

DEFNE YAĞI NASIL YAPILIR?

Faydaları saymakla bitmeyince birçok kişi defne yağı nasıl yapılır sorusunun cevabını aramaya başlamıştır. Defne yaprağı yağı yapımı son derece basit bir işlemdir. Defne yağı, defne ağacının yapraklarının buhar damıtımı yöntemi ile çıkarılması ile yapılır. Fakat bu uygulamanın açık havada yapılması oldukça önemlidir. Öncelikle defne ağaçlarından toplanan yapraklar ve tohumlar kaynayan suyun içerisine eklenir. Kaynayan suyun içine eklenen defne yaprak ve tohumları iki ya da üç saat kadar kaynatılmalıdır.

İlk kaynamadan sonra tohumlar ve yapraklar düz bir zemin üzerinde dövülerek ezilmesi sağlanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ikinci kez kaynatma işlemine geçilir. Ve bu kaynatma işleminin sonunda suyun üzerine yağ tabakası çıkmaya başlar. Bu işlem sayesinde defne yağını elde etmiş olursunuz.

DEFNE YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?

Defne yağı tedavi edilmesi istenen bölgeye sürülerek kullanılmalıdır. Saç bakımı için defne yağı kullanmak isteyenler defne yağını saça hafif bir masaj yaparak sürmeleri gerekmektedir. Öte yandan defne yağı zeytinyağlı yiyeceklere 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde eklenerek de kullanılabilmektedir.