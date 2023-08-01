Dikkat eksikliğine çözüm olan besinleri tüketin

Derse odaklanma, verilen görevi yerine getirme konusunda yaşanan aksilikler dikkat eksikliğinin bir sonucu olabilir. Sadece çocuklarda görülmeyen bu durum yetişkinleri de yakından etkiliyor. Bu sebeple de tüketmeniz gereken diğer gıdaları da bilmelisiniz.

FINDIK

Fındıkta yer alan A vitamini, beyin hücrelerini korur ve dikkat eksikliğinin oluşmasına engel olur. Çocuklarda ve yetişkinlerde meydana gelen dikkat eksikliğini gidermek için günde 1 avuç çiğ fındık tüketilmelidir.

TAHİN HELVASI

Vücuda enerji veren bir besin kaynağı olan tahin helvası da dikkat eksikliğini gidermek için kullanılıyor. B vitamini ve mineraller içerdiği için algının açılmasını ve dikkat eksikliğinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

CEVİZ

Ceviz omega yağlarını içerir ve beyin gelişimini destekler. Sinir uçlarını uyararak dikkat eksikliğinin etkilerini iyileştirir. Her sabah ceviz tüketmeye özen göstermelisiniz.