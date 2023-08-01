Türkiye tekrar sıcakların etkisine girecek. Küresel ısınmanın her geçen gün etkisini göstermeye devam ettiği bu zamanlarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şunlara dikkat çekti: "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma etkisini gösteriyor."

GÜNEY VE BATIDA ETKİLİ

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, "Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak" dedi.

YANGINLARA DİKKAT

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Toros, buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

SICAK ÇARPMASI RİSKİ YÜKSEK

Sıcak çarpması riskinin her zaman olduğunu söyleyen uzmanlar "Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar 36-37 derecelerde olacak dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyoruz" diyerek vatandaşları uyardı. Ayrıca Ankara ve Eskişehir civarlarında 40 dereceye yaklaşacak hava durumu sebebiyle sıcak çarpması riski olduğunun altını ısrarla çizdiler. Mümkün olduğunca sokağa çıkmayın ve uzmanlardan gelen tavsiyeleri dikkate alın. Türkiye kavrulacak!

SICAKLARDAN KORUNMA YOLLARI

Küresel ısınma sebebiyle artık havalar değişti ve bir süredir de sıcaklarla mücadele devam ediyor. Bu sebeple en çok merak edilen konulardan birisi de bu havalarda nelere dikkat edilmeli sorusu oluyor. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre, günün en kavurucu olduğu saatlerde doğrudan güneşin altına çıkılmamalı ve koyu renkli kıyafetlerden uzak durulmalı. Bunaldığınız için denize ya da havuza gitmek isteyebilirsiniz ama bunun doğru bir fikir olmadığını söylemek gerekiyor. Bol su içmelisiniz ve sıvı takviyenizi almalısınız.

ŞEMSİYENİZİ ALIN

Bir diğer önemli nokta da güneşin yaktığı bu zamanlarda korunmasız çıkmamanız gerektiği. Şapka ya da şemsiye alarak dışarı çıkabilirsiniz. Ama bunların da açık renkli olmasına özen gösterin. Sıcak havada koyu renklerin size bir faydası olmayacak. Buna ek olarak öğün atlanmaması önerilir. Ara öğün tüketimi yaz döneminde daha da önem kazanır ve taze meyve-sebze tüketilmesi yararlıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Pencerelerden doğrudan gelen güneş ışığını engellemek için perde veya güneşlik kullanılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sıklıkla duş alınmalı; mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Aşırı yağlı, sindirimi zor yiyeceklerden kaçının. Vücudumuz ağır yemekleri sindirmek için uğraşırken ısı mekanizmasını ayarlamakta zorlanır. Ağır ve yağlı yiyecekler yerine sık sık ve az az meyve ve sebze yemek daha rahat sindirim yapmanıza neden olacaktır.

BURNUNUZ KANAYABİLİR

Yaz aylarında sıcak havanın ve klima kullanımının artmasının burunda oluşturduğu kuruluk ve tansiyon artışı, kanamaya neden olabilir. Yüzde 90'ı hafif seyirli olur ve genellikle kendiliğinden geçer. Ancak yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir.